Téměř za 20 let, kdy je Česko členem Evropské unie, dostalo ze společného evropského rozpočtu zhruba 1,8 bilionu korun. Po odečtení příspěvků, které jako každý členský stát do společné pokladny odvádí, dosahuje český „zisk“ zhruba bilionu korun. Právě evropské fondy jsou v Česku dominantním zdrojem financování staveb a oprav dálnic, silnic a dalších investic.

Poměrně brzy to ale bude jinak – blíží se doba, kdy bude Česko z evropského rozpočtu dostávat výrazně méně než dnes. A daleko není ani datum, kdy se situace úplně otočí a stát bude do společné evropské pokladny odvádět víc, než z ní bude dostávat. To by mohlo podstatně změnit pohled Čechů na to, jestli je pro ně členství v EU výhodné. „Z průzkumů veřejného mínění vyplývá, že Češi v porovnání s občany jiných zemí evropskou integraci nadprůměrně podporují právě z ekonomických důvodů,“ řekl HN Jan Kovář z Ústavu mezinárodních vztahů.

