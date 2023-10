S řešením problémů zkrachovalého Energetického holdingu Malina chce pomoci čínský investor. O jeho vstupu do firmy, která dluží téměř třem tisícům domácností fotovoltaické elektrárny a tepelná čerpadla, se mluví už několik dní. Investor ale dosud zůstával v utajení. Svůj zájem zveřejnil až v úterý, v den schůze věřitelů Maliny a krátce předtím, než věřitelé schválili reorganizaci holdingu. Mohli ho také poslat do konkurzu, tedy rozprodat jeho majetek a činnost firmy ukončit, to se ale nestalo. „Dali jste dlužníkovi šanci, myslím, že je to správné rozhodnutí,“ reagoval po hlasování soudce Jiří Rada, který vedl jednání v pražském Justičním areálu Na Míčánkách.

