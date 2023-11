Jak ušetřit při instalaci FV elektráren

1. Kombinujte s dalšími komponenty

V přípravě fotovoltaické elektrárny (FVE) uvažujte i o tom, zda by se nedala zkombinovat s dalšími zařízeními na energetickou úsporu. Například s tepelnými čerpadly. „Doporučuji využít maximální dotační podpory v kombinaci s dalšími opatřeními na zateplení domu nebo instalaci tepelných čerpadel. Existují i další kombinační bonusy ve výši desítek tisíc korun,“ připomíná Luděk Lošťák, jednatel společnosti Zero Living.

2. Životnost panelů

Kvalitní fotovoltaické panely mají životnost i 40 let a jejich výkon klesá zhruba o 0,7 procenta za rok. „Zjistěte si, zda váš dodavatel poskytuje záruku na výkon panelu,“ radí Lukáš Papež ze společnosti Woltair. U některých firem trvá záruka na výkon panelu 30 let, díky tomu má zákazník garanci, že po tuto dobu výkon poklesne maximálně o 15 procent, a ne víc.

3. Nákup kvalitních zařízení

I když se to na první pohled může zdát jako dražší verze, nikdy nekupujte levné komponenty k instalaci fotovoltaické elektrárny. Brzy se rozbijí a ve finále budete muset investovat více. „Levná řešení většinou nebývají ta úplně správná z hlediska provozní udržitelnosti,“ zmiňuje Luděk Lošťák ze společnosti Zero Living.

4. Umístění panelů

Pokud jde o orientaci střechy, dá se říci, že prakticky cokoliv od východu k západu a ve sklonu od 15 do 45 stupňů není špatně. Velmi záleží na fungování domácnosti, kdy se jeví nejlepší umístění panelů na jihozápadní část střechy, jelikož největší spotřeba domácnosti bývá od 16 hodin do večera. „Pokud máte více než jednu střechu, je dobré kontaktovat experta, který je schopen na základě jednoduchých dotazů určit optimální rozložení panelů na střeše,“ doporučuje Lukáš Papež, vedoucí fotovoltaických instalací ze společnosti Woltair.

5. Výkup přebytků

Část financí se do rodinného rozpočtu vrátí, pokud si zajistíte výkup přebytků energie z FVE. Jedná se o prodej energie, kterou elektrárna vyrobí, ale domácnost ji nestihne celou spotřebovat. K tomu dochází především v letních měsících. Od nového roku platí vyhláška, která ukládá provozovateli distribuční soustavy povinnost přidělovat výrobcům bez licence na požádání takzvaný výrobní EAN. Díky tomu si mohou majitelé mikrozdrojů, tedy především majitelé FVE na rodinných domech, vybrat libovolného obchodníka jak pro nákup elektřiny, tak pro prodej přebytků do sítě. „Každý majitel fotovoltaické elektrárny má možnost sjednat si pevnou cenu za nákup elektřiny a dohodnout se s jiným obchodníkem na výkupu přebytků, například za spotové ceny. Tato změna v zákoně jim tak přináší možnost vybrat si to, co je pro ně v danou chvíli nejvýhodnější,“ nabádá Adam Navrátil, člen představenstva skupiny SolidSun.

Nejčastější chyby při pořizování FV elektráren

1. Podezřele výhodné nabídky instalace

Cena solární elektrárny pro rodinný dům se včetně instalace pohybuje okolo 400 tisíc korun. Tento fakt dává prostor pro kouzlení s cenovými nabídkami, kdy některé na první pohled vypadají výhodněji než jiné, ale pak se může ukázat, že firma do nich „zapomněla“ zahrnout některé práce nebo materiál. A člověk pak až v průběhu instalace zjistí, že ho to bude stát třeba o 10 i 15 procent navíc. „Neporovnávejte proto jen celkovou cifru na různých nabídkách. Ověřte si nejdřív, že kalkulace zahrnuje skutečně všechny náklady. Solidní firmy nabízejí možnost nechat si zdarma spočítat kompletní kalkulaci prostřednictvím webové kalkulačky,“ radí Lukáš Papež. Luděk Lošťák dodává, že největší chybou je nákup nejlevnějších technologií od firem, které nemají žádnou praktickou zkušenost a záruku za prodané zařízení. „Chybou je také absence instalace optimizerů pod panely, které prodlužují životnost panelů a optimalizují výkon každého panelu,“ říká Lošťák.

2. Počkejte na výměnu elektroměru

Před spuštěním FVE je vždy potřeba počkat na výměnu původního elektroměru za nový čtyřkvadrantový elektroměr. „V případě dřívějšího spuštění FVE mohou distributoři zaslat sankce za neoprávněné přetoky do sítě, mnohdy až ve výši desítek tisíc,“ varuje Adam Navrátil ze SolidSun.

3. Pozor na životnost střechy

Základní pravidlo z hlediska konstrukce zní, že životnost střechy musí být delší než životnost fotovoltaiky. A střecha také pochopitelně musí přežít samotnou montáž. „Proto je prakticky vyloučena možnost instalovat fotovoltaiku na eternitovou krytinu, ale například i na starou bobrovku, křehké cementovláknité šablony nebo některé typy chybně namontovaných plechových krytin,“ upozorňuje Lukáš Papež z firmy Woltair.

Fotovoltaika Stáhněte si přílohu v PDF

4. Příliš předimenzovaná řešení

Častou chybou je také předimenzované řešení, kdy lidé stavějí mnohem větší a výkonnější fotovoltaické zařízení, než reálně potřebují. To ovšem často znamená, že taková elektrárna vytváří velké přetoky energie do sítě. „A následně lidé musí na tyto přetoky hledat výkupního dodavatele,“ upozorňuje Lošťák. Adam Navrátil ze SolidSun dodává, že ta největší možná fotovoltaická elektrárna o výkonu 9,9 kilowattpeaku pro rodinný dům nemusí být nejlepším možným řešením. „Vždy je potřeba individuální přístup, projít nemovitost, zjistit potřeby a očekávání konkrétního zákazníka,“ zmiňuje Navrátil.

5. Neodborná instalace

Při neodborné instalaci může dojít nejen k poškození střechy, ale kvůli orientaci nevhodným směrem panely vyrobí i o 20 procent méně energie, než kolik by mohly. Problémy mohou nastat i se zárukami a reklamacemi. „Stává se totiž poměrně často, že si lidé fotovoltaiku instalují svépomocí nebo instalaci svěří firmě, která záruční podmínky neřeší a provede instalaci i v nevyhovujících podmínkách. Problematické bývají především vnitřní části FVE, musí být nainstalovány tak, aby splňovaly podmínky pro uznání reklamace. Doporučuji proto, aby se lidé na podmínky správné instalace s ohledem na záruky ptali a neobcházeli je,“ říká Lukáš Papež z Woltairu.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Fotovoltaika.