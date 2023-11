Na zaoceánský let se z Londýna do New Yorku v úterý poprvé vydal běžný dopravní letoun plně poháněný stoprocentně udržitelným palivem. Stroj společnosti Virgin Atlantic ale nemohl vézt žádné pasažéry a zpátky se vrátí na běžné palivo. Jde o ukázkový let, který prakticky ilustruje, v jaké situaci je byznys i politika těsně před zahájením další konference OSN o klimatu, tentokrát nazvané COP28, která začíná ve čtvrtek v Dubaji.

Udržitelné letecké palivo vyrobené z odpadů se zkratkou SAF je tři- až pětkrát dražší než dnes dostupné běžné letecké palivo a běžně užívané stroje jsou certifikované na maximálně padesátiprocentní podíl SAF v palivu. Evropské letecké firmy ovšem plánují do roku 2030 používat jen desetiprocentní podíl SAF, i když experti tvrdí, že vzhledem k nedostatku jiných technologií je toto palivo ve střednědobém horizontu jedinou cestou, jak dekarbonizovat leteckou dopravu – zatímco radikální zastánci udržitelnosti tvrdí, že by se mělo létání omezit úplně.

