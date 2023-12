Vláda Petra Fialy to schytává ze všech stran. Že na ní nenechají nit suchou odboráři spojující se nyní i s „protisystémově“ vyprofilovaným křídlem, je přirozené. To samé lze říct o palbě z opozičního tábora, jehož „lídr“ Andrej Babiš, který se proslavil urputným opakováním slov „nikdy neodstoupím“, vládu při každé příležitosti vyzývá k demisi. Ovšem koalice si to rozlila i u nezanedbatelné části pravicových voličů. Třeba proto, že nedokáže razantně zlepšit hospodaření státu. Hodně nepřátel si udělala třeba i zcela zbytečnými pokusy o levnější znárodnění ČEZ za pomoci „vhodně“ upravené legislativy.

Fialův kabinet kritici zprava rádi označují za socialistický a vláda jako by se jim při každé příležitosti snažila dát za pravdu. Neváhá ani posvětit nákup sítě zcela nestrategických benzinek. Když k tomu přidáme papalášské postupy, v nichž vyniká až příliš vlivný ministr spravedlnosti Pavel Blažek, může mít velká skupina voličů, která Fialovi pomohla k moci, dojem, že s pádem současné vlády či prohrou koalice v dalších volbách vlastně moc neztratí. Podobný postoj je cítit i z některých byznysmenů.

Že to může být omyl, ukazuje pohled k našim nejbližším sousedům na Slovensko, kde se potřetí dostal k moci Robert Fico. V jeho zaměřovači jsou v první řadě banky.

