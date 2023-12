Systém sociálních dávek se má za rok radikálně proměnit a zjednodušit. Podle představ ministerstva práce a sociálních věcí má zejména více motivovat k práci – ti, kteří se snaží přivydělávat, o dávku kvůli vyššímu příjmu nepřijdou, a naopak nezaměstnaní, kteří se ani nesnaží místo najít, by nárok na některé příspěvky ztratili.

Zkoumat se ale bude plošně také majetek žadatelů nebo to, zda jejich děti chodí do školy. Žádost o dávky by se mohla nově posuzovat s ohledem na pracovní úsilí celé domácnosti. Počítá s tím návrh reformy, která má podle resortu vedeného Marianem Jurečkou (KDU-ČSL) platit od roku 2025. Základní teze „dávkové revoluce“ mají HN k dispozici.

