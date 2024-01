Výhledům investičních bank z Wall Street před rokem dominovaly obavy z recese. Analytici si byli jejím příchodem natolik jistí, že si vysloužila přezdívku nejočekávanější recese v historii. Nicméně hrozba hospodářského ochlazení se nenaplnila. Naopak – americká ekonomika prokázala obdivuhodnou odolnost. Díky tomu hlavní americký akciový index S&P 500 zhodnotil téměř o 25 procent.

V závěru roku pomohl burzám nahoru i rychlejší než očekávaný dezinflační proces. Na základě ustupující inflace začali investoři sázet na brzké snižování úroků ze strany hlavních centrálních bank. Představitelé Fedu ani ECB nevyjádřili nad tímto vývojem zásadnější znepokojení. To investoři interpretovali tak, že centrální bankéři tezi o rychlém sestupu sazeb de facto potvrdili.

Správci peněz v tuto chvíli věří, že Fed sníží během letoška úroky celkem šestkrát, a přisuzují více než 80procentní pravděpodobnost scénáři, že se k prvnímu kroku odhodlá již na březnovém zasedání. V případě ECB sázejí burziáni v průměru dokonce na 6,5 „cutu“. V samotném závěru roku již někteří centrální bankéři začali varovat, že taková úroková choreografie není pravděpodobná, investoři však jejich slova prozatím blahosklonně ignorují.

Nicméně to se jim může vymstít. Akcie i dluhopisy jsou naceněny k dokonalosti. Proto i sebemenší odchylka od trhem předpokládaného výhledu úroků může odstartovat korekci. Jestli nás předchozí roky něco naučily, pak především to, že inflace je nevyzpytatelná a k proklamacím o jejím brzkém konci je potřeba přistupovat s maximální pokorou.

Kromě inflace je zásadní otázkou i to, zda ekonomika zůstane vitální. Vidíme, že americká spotřeba již vykazuje známky ochlazování. Je reálné, že tamní hospodářství prozatím nepocítilo veškeré efekty spojené s monetárními restrikcemi. To se může promítnout do slabších zisků. Investoři budou také zkoumat, zda se hype okolo umělé inteligence podaří přetavit v nárůst hospodářských výsledků. Zkrátka a jasně, aby si akcie své našponované cenovky udržely, musí se zlepšit fundament.