Prezident Petr Pavel ve svém novoročním projevu apeloval na ukončení těžko odůvodnitelného přešlapování naší země před branami eurozóny. Ve stejnou dobu u nás startuje právní úprava, která zdánlivě euro do naší ekonomiky vpouští. Někteří politici možná budou tento krok vydávat za důvod pro odložení korektní a věcné eurodebaty. Proto není od věci se podívat na to, co možnost firem účtovat v eurech přináší a co nikoliv. A jakou to má souvislost s naším eurootálením.

Jistě platí, a byla to motivace tohoto návrhu, že nová úprava může představovat pro některé firmy snížení rizik spojených se skutečností, že nejsme členy eurozóny. Ale neřeší problém, který naše ekonomika má. A některá rizika naopak může zvýšit.

Poměrně složitá právní úprava, která ještě není úplná, umožní zejména větším podnikům, bude-li to pro ně výhodné a splní-li podmínky, učinit z eura (či jiné velké měny) měnu domácí. A z koruny měnu účetně „cizí“. Otevře to možnost řídit kurzové riziko, která jde nad rámec dnešní časté snahy o finanční zajištění a sladění měn příjmů a nákladů.

