Cestovní kancelář se 104letou historií Čedok vloni zažila rekordní rok. Nejen z pohledu počtu cestujících a výše obratu, který za prodej zájezdů utržila, ale i z hlediska zisku. Rekordní útraty Čechů v době prudkého růstu cen si generální ředitel společnosti Stanislav Zeman vysvětluje hlavně tím, že lidé mají cestování v žebříčku priorit na úplné špici.

„Češi nechtějí sedět doma za pecí, v tom jsou si podobní s Nizozemci, které také potkáte v každém koutu světa. Možná tím, jak se v posledních dvou letech utlumil nákup vlastního bydlení, si lidé řekli, že si vydělané peníze raději užijí, než aby se tu trápili s hypotékami a inflací,“ říká. Po covidu si prý lidé – především z regionů – začali v ještě větším množství kupovat zájezdy do čtyř- a pětihvězdičkových hotelů, aby si dovolené „co nejvíce užili“. A to se odrazilo i v mnohem širší nabídce přímých spojů do exotických destinací z regionálních letišť, jako je Brno, Ostrava anebo České Budějovice.

Co se dočtete dál Jaké byly hospodářské výsledky Čedoku za loňský rok.

Co jsou primární důvody masivního nárůstu zisku.

Kde Češi berou peníze na rekordní útraty za dovolené po dvou letech vysoké inflace.

O jaké destinace Čedok rozšíří letos svou nabídku.

Jak velkou roli hrají v prodejích regionální letiště.