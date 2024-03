Česko se ocitlo uprostřed pandemie psychických problémů – počty lidí se sebevražednými tendencemi nezadržitelně rostou a sehnat pomoc je téměř nemožné. Kritika za nedostatečné řešení míří i na ministra zdravotnictví Vlastimila Válka. Ten ale tvrdí, že stát dělá, co může. Reforma prý skončila a nezbývá než do systému poslat více psychiatrů, psychologů a terapeutů. „Nevím, co konkrétně myslí. Co jsme mohli udělat, je hotové. Když jsem se stal ministrem, hned jsem začal navyšovat počty odborníků, ti ale dostudují až za tři, čtyři roky. To se nedá urychlit,“ odvrací stížnosti v rozhovoru s HN Válek.

Pandemii psychických problémů se v Česku stále nedaří zmírnit. Co s tím?



