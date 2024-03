Kritických poznámek k prvnímu roku prezidenta Petra Pavla by bylo možné utrousit víc než málo. Chaos v hradní kanceláři, kde nejdříve kancléřka Jana Vohralíková vyházela celý původní Pavlův tým, až nakonec byla vyhozena sama. Nejasná role prezidentova přítele Petra Koláře, který sice není na Hradě zaměstnán, tudíž postrádá bezpečnostní prověrku, ale na prezidenta má možná až moc velký vliv. Karamboly při výkonu pravomocí, například při navrhování ústavních soudců, z nichž hned dva – Robert Fremr a Pavel Simon na soudu v brněnské Joštově ulici nakonec nesedí.

To všechno je jistě důležité, je co kritizovat, je co řešit, je co zlepšovat. Ovšem to, že je něco důležité, ještě neznamená, že je to také podstatné. To podstatné v tomto případě spočívá v odpovědi na otázku, zda se prezident, který už z logiky své funkce má být spíše státníkem než pouhým politikem, chová skutečně státnicky. A je potřeba říci, že se Petr Pavel na rozdíl od svých dvou předchůdců Václava Klause a Miloše Zemana tak skutečně chová.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál Proč lze Petra Pavla považovat na rozdíl od Miloše Zemana za státnického prezidenta?

Jak se státnickost projevuje v domácí i mezinárodní politice?

Jaká vliv má Pavlovo prezidentství na českou společnost?