Tohle jsme v české politice ještě neměli. „Udělejte mi teze, podklady na tohoto zm*da. Napište mi příběh Izrael, jak se vykašlal na naše lidi, jak byl v Doha, jezdí všude, dělá kampaň, korespondenční volba. Má děti? Jazyky?“ napsal Andrej Babiš v mailu svému týmu. Poptával tak diskreditační materiály na ministra zahraničí Jana Lipavského.

Celé to odhaluje skutečnou osobnostní výbavu člověka, který byl a podle názoru skoro čtyřiceti procent voličů by měl znovu být premiérem vlády České republiky. A není to věru hezký pohled.

Co se dočtete dál Babišova nechutná taktika zahrnout do politického konfliktu Lipavského děti ukazuje na jeho bezohlednost.

Babišova nízká intelektuální úroveň je zdůrazněna v emailu, kde používá vulgární výrazy a gramatické chyby při žádosti o diskreditační materiály na Lipavského.