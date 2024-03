Malá obec za severním okrajem Prahy zažehnala hrozbu, že bude muset hradit 100 milionů developerské firmě Dimri Construction & Development. A to za údajně zmařenou investici. Izraelská firma chtěla sumu odpovídající zhruba dvěma ročním rozpočtům vesnice jako náhradu škody za to, že obec Bašť zablokovala její plán na výstavbu čtvrti pro téměř tisíc lidí – vyhlásila totiž stavební uzávěru a posléze i změnila územní plán.

Obec přitom o výstavbu zpočátku stála – ale to bylo v době, kdy měla jen několik set obyvatel. Jenže ji vylekalo, že jejich počet rychle vzrostl na současné více než tři tisíce, aniž by k tomu měla odpovídající infrastrukturu. A tak projekt, co se do té doby nerozjel, takto zastavila. Radnice se ve středu zastal soud, když žalobu izraelské firmy zamítl. Ves uspěla i díky tomu, že u jiného soudu dříve naopak nepochodila.

Zbývá vám ještě 70 % článku

Co se dočtete dál Jak zdůvodnil soud zamítnutí žaloby.

Může izraelský investor ještě stavět.