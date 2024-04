Volební kampaň je, jak se hezky říká, „jiný žánr“. Slibují se v ní často nesmysly, fabuluje se, ba se i lže o sto šest. Je to vcelku standard – nepříjemná, ale neodbouratelná součást politiky. Ovšem pokud se přitom významný politik dostane zcela mimo mantinely liberální demokracie stojící na právech a svobodách osob a na zákonem omezené moci státu, je to hodně varující.

Dobrým příkladem může být to, čeho se dopustil Andrej Babiš v kampani před evropskými volbami. V debatě s občany pražského sídliště Řepy v reakci na evropský migrační pakt, který jeho hnutí odmítá, řekl: „My, pokud se dostaneme do vlády, zavedeme tvrdý azylový zákon. Vyženeme policisty a vojáky do ulic a budou se ptát: Co tady děláš? Máš papír? Ukaž! Jak jsi sem přišel?!“

Je to varující hned v několika rovinách.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál Co odhalují Babišovy výroky o „vyhnání vojáků do ulic“?

Jde o potenciální snahu o omezení práv a svobod občanů?

Proč Babišovy výroky ukazují na pohrdání určitými skupinami lidí a připomínají atmosféru totalitních režimů?