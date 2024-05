Nicolai Tangen, jenž řídí norský státní fond, který je největší na světě, vidí na současných finančních trzích řadu hrozeb. Největší starost mu ale dělá zdražování komodit, a jak to dopadne na inflaci. Rostoucí ceny energií a surovin by se podle něj mohly ukázat jako významná potíž pro hlavní světové centrální banky v jejich boji s inflací.

„Jestli ceny energií a surovin budou dál růst, tak se to promítne do cen konečných výrobků, které podraží. A to by mohlo být skutečnou divokou kartou, pokud jde o očekávanou inflaci,“ uvedl pro stanici CNBC Tangen, výkonný šéf Norges Bank Investment Management. Ta je správcem zmíněného fondu (Government Pension Fund Global), jenž se stará o majetek ve výši 1,6 bilionu dolarů (36,8 bilionu korun).

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Jak zdražování komodit pocítil český spotřebitel.

Proč rostou ceny komodit na trzích.

Jak zdražování komodit ovlivní centrální banky.

Které faktory ještě nepříznivě ovlivňují růst cen v obchodech.