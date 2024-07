Sodomkova ulice v pražské Hostivaři skrývá nenápadnou budovu, v podstatě plechovou krabici. Při průjezdu kolem o ni řidič sotva zavadí očima, natož aby si uvědomil, jak je důležitá. V areálu firmy VSHosting jsou uložené servery, na kterých běží dvě třetiny české e-commerce: namátkou Datart, Pilulka, Notino, Pilsner Urquell nebo Shoptet. A velkých klientů firmě stále přibývá. Víc než budova ale zaujme její svérázný velitel. Damir Špoljarič, poloviční Chorvat, má za sebou ve 36 letech zkušeností na rozdávání. A rozhodně nehodlá brzdit.

Do jeho firmy, kterou založil v roce 2006, už dvakrát vstoupil velký cizí kapitál, nyní je součástí německé skupiny Contabo a tržby VSHostingu se loni vyhouply nad 300 milionů korun. A v plánu je firmu do tří let dvakrát zvětšit. Výrazně se změnil i on sám, během předchozích pěti let zhubl z 220 kilogramů o více než sto kilo.

„Až skončí náš rozhovor, tak si půjdu zaběhat. Vyčistím si hlavu. Oni to tady beze mě hodinu zvládnou,“ říká Špoljarič v jedné ze zasedacích místností firmy. Dřív takový ale nebýval. „Míval jsem pocit, že musím být u všeho. Overcontrolling věcí už jsem opustil, zaměstnanci často dokážou vyřešit spoustu věcí lépe a rychleji než já,“ líčí podnikatel. Vedle řízení hostingové firmy je jeho vášní pilotování letadel pro firmu Alpha Aviation, kterou spoluvlastní, a také investování. Před třemi lety založil investiční vehikl Gi21 a jedna z jeho posledních investic šla například i do online supermarketu Rohlík. Před časem také neúspěšně kandidoval v několikerých volbách za stranu Svobodní. Oživit politickou kariéru prý ale neplánuje, čas mu berou jiné a důležitější věci – byznys.

