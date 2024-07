Už téměř dva roky se měly v Chrášťanech u Prahy na nové automatizované lince třídit plasty ze žlutých odpadových kontejnerů hlavního města. Linka komunálního podniku Pražské služby za 160 milionů korun ale při zkušebním provozu netřídí odpad tak pečlivě, jak se rakouský dodavatel ve smlouvě zavázal.

Podle informací HN však nemusí být chyba jen na straně dodavatele. Velmi totiž záleží na složení odpadu, který do třídičky má jít, a ten si definoval zadavatel. Pokud by došlo na soudní spor, může třídička zůstat v nedokončeném stavu dalších několik let. Praha už se přitom poohlíží po firmě, která by linku dodělala.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Proč třídicí linka na plasty pro Prahu za 156 milionů stále nefunguje.

Budou se Pražské služby soudit s rakouským dodavatelem?

Dokáže někdo nedodělanou linku dokončit a zprovoznit?