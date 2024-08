Je to úplně jasné. Kdo by v tom letním horku šilhal po levnějších potravinách v zahraničí? Při těchto teplotách láká média spíše pohled na zahraniční ceny piva. Přitom právě v těch zemích, kde je občas levnější pivo v supermarketu (v hospodě určitě ne), jsou dál levnější i potraviny obecně. Takže to asi nebude něco specificky pivního. A potraviny tam zůstávají levnější navzdory tomu, že jsme se v pondělí dozvěděli o jejich pokračujícím zlevňování v Česku. V červenci byly české potraviny ve spotřebním koši o 3,8 procenta levnější než před rokem a klesly tak na úroveň poloviny listopadu roku 2022. Proč tedy máme dál dražší potraviny než (zejména) v Německu a Polsku?

Určitě to není kvůli koruně. Její oslabení v porovnání s loňskou jarní silou zdražilo naše nákupy v Německu o osm procent, a v Polsku dokonce o 18 procent. Od té doby Polsko znovuzavedlo svou pětiprocentní daň na potraviny a my tu naši o tři body snížili, takže by nám měly polské potraviny relativně podražit téměř o čtvrtinu. A to už je na pováženou. Pokud jsou tam přesto stále i dnes levnější, je něco fakt špatně.

Těch věcí je spousta, ale nejvíce se zapomíná na velikost trhu. Ten náš je malý. Je nás 11 milionů, Poláků skoro čtyřikrát a Němců osmkrát více. Ve velkém se vždy vyrábí levněji. U nás to známe jen z literární historie, kdy už Švejk věděl, že „na tucty to vždycky vyjde lacinějc“. Stejně se pak laciněji provozuje větší síť obchodů. Lépe vytížíte logistiku, dají vám slevu i na chladicí boxy a tak dále. Jistě, na jednotném evropském trhu by na tom nemělo vůbec záležet.

Ale právě obchod s potravinami není tak úplně svobodný. Zhruba polovinu potravin si musíte nechat otestovat českými úřady, jestli jsou dost dobré pro české žaludky, byť máte razítko, že jsou dost dobré pro německé či polské. Úřadu je sice jedno, když si do své ledničky přivezete lahev s popiskem Milch, oficiálně ji ale bez místní nálepky do obchodu dovézt nesmíte. Co kdyby si v českém supermarketu náhodou zákazník spletl polsky popsané „mleko“ třeba se šroubovákem…