Američané vypadli z mnohamiliardového tendru na stavbu nových jaderných bloků v Česku předčasně ještě před finálním výběrem dodavatele. V energetických kruzích přesto přetrvávalo přesvědčení, že by se společnost Westinghouse mohla nějakým způsobem na vzniku nových reaktorů v Dukovanech podílet. Z korejského Soulu nyní přišlo oficiální potvrzení, že tyto úvahy nebyly neodůvodněné.

Vše souvisí se sporem o duševní vlastnictví na technologie reaktoru APR 1000 od korejské společnosti KHNP. Právě dva takové by měl vítěz tendru, v oficiálním žargonu nazývaný preferovaný uchazeč, dodat do Dukovan a později možná i do Temelína. Cena za jeden blok je 200 miliard korun a první reaktor by měla firma začít stavět v roce 2029, zkušební provoz by měl začít v roce 2036.

Westinghouse však tvrdí, že design reaktoru se zakládá na jeho technologii, a KHNP ho proto bez povolení Američanů nemůže vyvážet do jiných zemí. To korejská strana odmítá.

