Výstavba nových bloků v Jaderné elektrárně Dukovany a modernizace stávajících elektráren si vyžádají nábor nových zaměstnanců – společnost ČEZ bude do deseti let potřebovat 4000 odborníků. Zajistit si je chce díky spolupráci se školami, ale podle experta na pracovní trh Tomáše Dombrovského ze společnosti Alma Career to nebude stačit. „Do důchodu odejde více lidí, než vyjde ze škol. Jsou tři možnosti, jak dostatek expertů získat,“ řekl HN.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál Jaké má ČEZ možnosti, jak dostatek nových zaměstnanců získat.

Co firmy důchodcům nabízejí.