Pravděpodobně jste si všimli, že čokoláda podražuje. Je to proto, že cena kakaa, hlavní složky čokoládových výrobků, se aktuálně pohybuje na rekordní úrovni. Podle Mezinárodní organizace pro kakao (ICCO) se v současné sezoně 2023/2024 očekává nejvyšší deficit této plodiny za posledních 60 let – téměř 478 tisíc tun. To logicky tlačí ceny vzhůru, přičemž jen za posledních několik týdnů se cena na burzách vyšplhala na více než 11 tisíc dolarů za tunu, což je nejvyšší úroveň od dubna.

Pro srovnání, ještě v létě 2022 se pohybovala mírně nad 2000 dolarů. Navzdory krátkodobému poklesu se cena nevrátila na předchozí průměrné úrovně.

Jak se to tedy projeví na cukrovinkách na našich vánočních stolech? Jak moc velký nárůst ceny čokolády můžeme čekat?

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál Jak se změnily nákupní zvyklosti zákazníků?

Jaký čekáme nárůst cen čokolády?

Bude se snižovat obsah kakaa v potravinách?