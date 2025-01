Domácímu trhu s fastfoody dlouhodobě dominuje trojice z USA McDonald‘s, KFC a Burger King. V poslední době do Česka vstupují i další zaoceánské řetězce, které cílí převážně na nepříliš zdravou stravu v podobě smaženého kuřete nebo hamburgerů, ať už jde o Popeyes nebo Five Guys. Na přelomu roku ale v Česku otevřely své pobočky i řetězce, které servírují i o něco zdravější stravu, než jsou tučná smažená jídla.



Pozornost upoutal už na podzim ukrajinský řetězec Lviv Croissants, který si pro svou první pobočku u nás vybral nákupní centrum Palladium na pražském náměstí Republiky. Jak název napovídá, jeho sortiment tvoří především plněné croissanty s kuřecím a hovězím masem, lososem, čerstvou zeleninou a bylinkami.

Dvě restaurace otevřela v Praze také síť rychlého občerstvení SKA z Gruzie. Nabízí čerstvé ovocné šťávy, zdravé sendviče nebo wrapy a vlastní praženou kávu. Jejím přímým konkurentem je v Česku asi nejvíce domácí síť Ugo Salaterie. Praha je přitom pro SKA první zahraniční destinací a z Česka se chce odrazit do celé Evropy. Zatím má pobočky v obchodním domě Quadrium a v Kaprově ulici. Na domácím trhu v Gruzii je SKA podle dovážkové služby Wolt třetí nejoblíbenější restaurací, hned po KFC a McDonald’s.

„Nejdříve chceme postupovat opatrně a sledovat, jak se našim prvním pražským pobočkám povede. Podle toho se pak rozhodneme, jestli a jak budeme pokračovat v expanzi dál. Pokud půjde vše podle plánu, rádi bychom do roku 2026 v Praze provozovali deset poboček,“ říká George Talakhadze, generální ředitel a zakladatel SKA Group, která vznikla v roce 2019.

Nejnovějším přírůstkem na české fastfoodové mapě je pak německý řetězec dean & david. Svou první pobočku otevřel v pondělí 27. ledna v přízemí obchodního domu Máj v centru Prahy, cíleně mimo tradiční foodcurtovou zónu obchodního domu. Na jeho menu jsou především wrapy, zdravé sendviče, saláty, v poslední době populární poké nebo pokrmy založené na curry s rýží. Výraznou část nabídky tvoří i bezlepkové, vegetariánské nebo veganské pokrmy. Řetězec servíruje velké porce jídla. Tomu odpovídá i cena, hlavní jídlo většinou nejde pod 200 korun, což je pro fastfood nadprůměr.

„Vypozoroval jsem v Berlíně, že nejprodávanější, kromě salátů, jsou teplé obědy s masem. Oblíbené je i rostlinné nemaso. Němci jsou v konzumaci rostlinných jídel dál. My se to tu ještě učíme,“ sdělil serveru iDnes.cz Jan Hejda, šéf dean & david Czech Republic, s tím, že v Praze připravují otevření dalších dvou poboček. Jedna přibude na konci léta V Celnici, druhá na náměstí Jiřího z Poděbrad. Další pobočky mají přibýt i v jiných českých větších městech, ty už by podle společnosti mohli provozovat i franšízanti.

Za projektem dean & david v Česku stojí investiční společnost McWin, která do Česka skrz společnost Rex Concepts v roce 2023 přivedla fastfood Popeyes, patří pod něj i některé pobočky Burger Kingu nebo koncept restaurací L’Osteria. Celkově má dean & david ve světě přes dvě stě poboček, především v Německu, Rakousku a Švýcarsku.

V Česku neokoukané řetězce tak otevírají cestu zdravějšímu fastfoodu, který je na domácí scéně trochu v ústraní. Částečně ho pokrývá Bageterie Boulevard patřící podnikateli Petru Cichoňovi, Puzzle Salads, Banh-mi-ba nebo zmíněné Ugo. Hlavní hráči, tedy řetězce jako KFC, McDonald’s nebo Burger King, naopak čelí kritice, že jejich pokrmy zdravé nejsou.

Čeští konzumenti ale na fastfood slyší. Možnost vstupu na náš trh podle informací HN sondují i další zámořské řetězce Nando’s, Pizza Inn či Wingstop. Proč? Protože celkové tržby v oboru stoupají.

Společnost AmRest, která v Česku provozuje restaurace rychlého občerstvení KFC, Pizza Hut a část restaurací Burger King, loni utržila 6,6 miliardy korun, což byl meziroční nárůst o 11,4 procenta. McDonald’s pro HN loni prozradil, že měl v roce 2023 šestnáctiprocentní meziroční nárůst na tržbách na 9,5 miliardy korun. Vzhledem k tempu růstu je tedy pravděpodobné, že loni poprvé překročil desetimiliardovou hranici.

„Je to celé o rovnováze. Podle mě nabídka v McDonald’s je taková, že dává možnost lidem se stravovat různě a dobře,“ uvedl loni v rozhovoru s HN jeden z největších franšízantů společnosti Michael Friedrich. Jeho společnost a stejně tak i KFC nebo Burger King v posledních letech zavádí vegetariánské nebo veganské pokrmy, přichází i s jinými a zdravějšími přílohami, než jsou smažené hranolky.