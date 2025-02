Hned třikrát se v lednu Česko zapsalo do kryptoměnové mapy světa. Nejvýrazněji zazněly názory guvernéra ČNB Aleše Michla, které otiskl list Financial Times. Už samotné zadání interní analýzy k otázce, zda nezařadit mezi rezervy centrální banky bitcoin, je silným signálem.

Disruptivní politiku do stávajícího finančního a měnového řádu sice dosud razily spíše menší státy jako Salvador, ale atmosféra se celosvětově mění nejen s příchodem Donalda Trumpa do Bílého domu. V lednu například Jižní Korea, jedna ze světových bašt digitálních peněz, odsouhlasila, že také instituce mohou otevírat kryptoměnové účty a investovat do virtuálních aktiv.

Druhým, byť méně nápadným krokem, bylo senátní schválení zákona o digitalizaci finančního trhu. Jím se de facto legalizuje kryptoměna jako investiční aktivum srovnatelné s tradičními cennými papíry, jakými jsou akcie. Rozhodnutí znamená, že nákup bitcoinu a jeho prodej se ziskem budou při splnění zákonných podmínek osvobozeny od daně z příjmu. Nákupem kryptoměn tak lidé získávají zákonný rámec pro své dlouhodobé investice a třeba i zajištění na stáří.

A konečně další zajímavostí je, čím se vyznačují Češi jako uživatelé krypta. V našem průzkumu odpovídali účastníci kryptoburzy z 58 zemí světa. Poměrně optimistická většina, téměř 60 procent, věří, že bitcoin letos dosáhne hodnoty 200 tisíc USD, což je zhruba dvojnásobek aktuální hodnoty. Čeští uživatelé, kterých odpovídalo více než 250, takovýto růst ceny očekávají méně než z poloviny. Naopak, téměř čtvrtina si to nemyslí, což je o třetinu více než celosvětově.

Podle dat z trhu jsou přitom Češi v kryptu srovnatelně aktivní. Daný postoj tedy svědčí spíš o racionálních očekáváních, diverzifikaci rizik a poměrně slušné vzdělanosti v tomto novém oboru financí. A to jsou dobré předpoklady pro to, zkoušet nové, neprošlapané cesty. Svět kryptoměn tak pro Česko stále ještě skýtá příležitost stanout mezi prvními.