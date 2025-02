Nelegální skládka desítek tun odpadů pocházejících z Německa zřejmě ještě v Jiříkově v podhůří Jeseníků nějaký čas zůstane. Odpadní plasty, sklolaminát, pryž i kovy z demontovaných letadel a větrných elektráren, které podle českých úřadů pochází od společnosti Roth International z Bavorska, do vsi přivezla v prosinci a lednu asi desítka kamionů. Pět z nich, které stačili celníci ještě před vyložením zablokovat, se už před třemi týdny vrátilo do Německa. Ministerstvo zahraničí se nyní snaží přesvědčit bavorské úřady i firmu, aby se i zbývající už vyložené odpady vrátily do Německa. Jednání ale váznou.

„Můžeme potvrdit, že jsme obdrželi a přezkoumali formální žádost o zpětný odběr zbylých odpadů od českého ministerstva životního prostředí. Vyžádali jsme si další dokumentaci, zejména pokud jde o specifikaci, množství a původ odpadu. Dosud jsme tyto dokumenty neobdrželi,“ napsal HN mluvčí regionální vlády Horní Falc Manfred Schmied.

Tuzemské úřady už přitom předaly bavorské straně veškeré závěry šetření, které prováděla Česká inspekce životního prostředí. „Žádost německému úřadu o vrácení odpadu do Německa odešla minulý týden. Odešla včetně veškeré příslušné dokumentace a informací k případu,“ napsala mluvčí českého resortu životního prostředí Veronika Krejčí.

Žádost o doplnění od německého úřadu ministerstvo podle mluvčí obdrželo v pondělí. „Věc řešíme spolu s inspekcí životního prostředí, následně doplněné informace zašleme do Německa,“ dodala Krejčí.

Závěry inspektorů ale už podle české strany jednoznačně potvrdily, že i zbylé odpady pochází od firmy, která sídlí ve městě Weiden nedaleko hranic s Českem a podle svých stránek ekologicky zpracovává materiál z letadel a větrných elektráren. „Šetření potvrdilo, že veškerý odpad, který byl do Jiříkova nepovoleně převezen, skutečně pochází od společnosti z Bavorska,“ sdělil HN už na konci ledna zástupce ředitele ČIŽP Oldřich Jarolím.

HN oslovily s otázkami, co konkrétně německé straně chybí, i mluvčí inspekce Miriam Loužeckou. Podle ní si bavorská strana vyžádala doplnění a upřesnění některých informací z protokolu o kontrole, zejména evidovaných přeprav a množství uložených odpadů, včetně fotodokumentace.

Ochota vrátit odpady z jedné z návsí rozlehlé obce obklopené Přírodním parkem Sovinecko do bavorského Weidenu ale „nečiší“ ani ze samotné společnosti Roth International. HN jí zaslaly už třetí sérii dotazů, zda firma uznává, že od ní pochází nejméně 30 tun odpadu v Jiříkově, a zda si ho odveze zpět. Ani tuto odpověď ale dosud redakce nezískala.

Jen krátce se k záležitosti vyjádřil Vladimír Marek, zástupce české pobočky firmy, která na letišti v Mošnově u Ostravy provádí údržbu letadel i ekologickou likvidaci nepotřebných letounů: „Je to zapeklitá situace, došlo k selhání našich obchodních partnerů, firem Piroplastik a Calves Group, které odpady dopravily do Česka a uložily v Jiříkově.“

Na otázku, zda bude firma ochotná odpad odvézt, pouze sdělil, že věc je v řešení. Komunikujeme na všech úrovních, s ministerstvem životního prostředí, s německými úřady. Je kolem toho spousta humbuku, ale vše bylo dovezené na základě vydaných povolení, smluvních podkladů. Ale v Jiříkově jsou i nějaké věci, které ještě musí vysvětlit firma Calves Group. Naším zájmem ale je, aby tam bylo čisto. Tohle jsme určitě nechtěli, k věci připravuje naše centrála tiskové prohlášení,“ dodal.

Do věci se mezitím vložili i původní majitelé pozemku bývalé pily, kde je nyní odpad složený. Podle jejich právničky Ivany Rychnovské už odstoupili od kupní smlouvy, jejímž prostřednictvím areál prodali Calves Group. „Nebylo jim nic zaplaceno,“ sdělila advokátka.

Majitelé navíc podle ní podali kvůli dovezení odpadu na pozemek a podezření na možné protiprávní jednání trestní oznámení na neznámého pachatele. Kromě toho nyní podle Rychnovské pracují na zabezpečení místa.

Dovozce, firmu Piroplastik, i tehdejší majitele pozemku, tedy firmu Calves Group, už ale policie i inspekce šetří. Za trestný čin neoprávněného nakládání s odpady jim hrozí v případě obvinění a pravomocného rozsudku až tři roky vězení nebo zákaz činnosti.

Zástupce Calves Group Stanislav Kraus ani její jednatel a jediný majitel Marek Juráš na otázky HN nereagují. Juráš byl v letech 2018 až 2022 za ODS radním městského obvodu Slezská Ostrava a až do ledna i členem místní rady strany. Kvůli kauze a po tlaku kolegů své členství ve straně ale následně přerušil. Ani polovičního majitele a jediného jednatele společnosti Piroplastik Marka Veličku se nepodařilo oslovit.