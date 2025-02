Nemocnicí v pražském Motole otřásá korupční skandál. Policisté zachytili důkazy o úplatcích ve výši několika desítek milionů. Mělo dojít i k dotačnímu podvodu a praní špinavých peněz. Obviněných je zatím 17 lidí včetně dlouholetého šéfa nemocnice Miloslava Ludvíka nebo právníka Miroslava Jansty. Poradce prezidenta pro zdravotnictví a ředitel Institutu pro zdravotní ekonomii, politiku a inovace Masarykovy univerzity Jakub Hlávka v rozhovoru pro HN popisuje, v čem je současný systém problematický a co by se mělo změnit.

Překvapil vás policejní zásah v Motole?

Z akademické i poradenské pozice bych se nechtěl úplně vyjadřovat ke konkrétní kauze. Ne že bych na to neměl názor, ale myslím si, že už by to bylo trochu za hranou. Obecně bych řekl, že české nemocnice na tom nejsou dobře, ať už jde o korupci nebo jen o běžné fungování.

Jak je možné, že se dá vůbec rozvinout v nemocnici takový korupční systém?

Nemocnice jsou obrovské organizace s velkými rozpočty v řádech miliard. A v těchto rozpočtech se dělají velká rozhodnutí. Ne všechno je pak možné objektivně změřit. To pak jde na vrub profesionální zodpovědnosti daného managementu. Dlouhodobě nemocnice navazují na historii organizace práce, takže třeba přednostové nemocnic jsou vlivní, není to jenom management nemocnic. Všechno přispívá k tomu, že tam, kde jsou třeba dlouhodobé dodavatelské vztahy a vyjednává se o cenách některých prostředků, tak může nějaký tlak vzniknout. Není to totiž tak, že tu máme nějaké standardní ceníky a že všechny nemocnice kupují všechno za stejné peníze.

Právě vzhledem k obrovským částkám dochází k různým typům dohod – dlouhodobým, krátkodobým, různým slevám a tak dále. A umím si představit, že prostor pro korupční systém tam je. Neumím si naopak představit mechanismus, který by se dokázal korupci na úrovni každé smlouvy vyhnout. Myslím si, že to jde za integritou a nezávislým dohledem.

Jak takové kauzy dopadají na celý sektor?

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál Jaké reformy jsou nezbytné pro zajištění transparentnosti v nemocnicích?

Jak souvisí dlouhodobé dodavatelské vztahy s korupcí?

Jak zlepšit efektivitu a dostupnost zdravotní péče?

Kde hledat inspiraci v zahraničí?