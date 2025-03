Je už více než jasné, že Evropa včetně Česka se musí více starat o svou bezpečnost. Vláda už schválila záměr každoročně navyšovat výdaje na obranu o 0,2 procenta HDP s cílem dosáhnout tří procent HDP do pěti let. To znamená přibližně 17 miliard Kč ročně navíc. Jak se k tomu postaví budoucí vlády, zůstává otázkou.

Bezpečnost a obrana jsou sice základem prosperity, rychlé navyšování výdajů by ale mohlo být problematické. Nejen pro státní rozpočet, ale i pro kapacity obranného průmyslu, jehož tržby se za rok 2023 odhadují na 75 miliard Kč, tedy necelé jedno procento HDP. Český i evropský obranný průmysl proto stojí před klíčovou otázkou – jak v krátkém čase výrazně zvýšit svou kapacitu.

Nabízí se tři kroky.

