O překvapivý tah se podle informací HN pokouší Česká kryptoměnová asociace. Chce, aby zdaleka největší kryptoměnová burza světa Binance zažádala u České národní banky o jednotnou licenci pro působení na trzích Evropské unie, označovanou zkratkou MiCA. Fakticky by to znamenalo, že burza by příjmy ze svého podnikání na území celé EU danila v Česku. Na Binance se přitom aktuálně každý den v obchodech protočí kolem 17 miliard amerických dolarů, což je zhruba pětkrát víc, než dosahují její nejbližší konkurenti Bybit nebo OKX.

