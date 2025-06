Zavedení povinných záloh na PET lahve a nápojové plechovky už do konce aktuálního volebního období není reálné. I tak letošní rok do nakládání s odpady přináší několik novinek. Reagovat na ně musí hlavně obce. Od začátku roku například povinně třídí i textil. Po lepším třídění volá Evropská unie ve snaze zvýšit recyklaci komunálního odpadu. Chce, aby se do roku 2030 třídilo 60 procent. Nyní je to kolem 44 procent. Otázka ovšem je, jak vytříděný odpad využít. Například u textilu a plastů je to stále problém. Z vytříděných plastů se recykluje jen kolem 45 procent. I proto zůstává zavedení povinného zálohování stále ve hře, jen se jím bude muset zabývat další vláda.

Zásadní je nyní budovat v Česku nová zařízení, kde se bude vytříděný odpad recyklovat. I to budou témata letošní konference Udržitelná budoucnost obcí, kterou pořádá ČSOB ve spolupráci s Hospodářskými novinami. Zváni jsou na ni zejména zástupci obcí a byznysu.

Třetí ročník akce se zaměří na odpadové hospodářství – jedno z klíčových témat současné ekologické transformace obcí. Konference se odehraje 5. června od 14 hodin v pražském Kampusu ČSOB. Mezi řečníky bude také ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). Konference se koná v rámci slavnostního vyhlášení výsledků soutěže Zelená obec roku.

„Chtěl bych pozvat nejen zástupce měst a obcí, ale i zájemce z řad podnikatelů a manažerů, kteří se o udržitelnost byznysu, inovace a ochranu životního prostředí zajímají a chtějí si v této oblasti rozšířit obzory. I letos se mohou účastníci těšit na řadu odborníků na environmentální problematiku a po loňském úspěchu také na speciálního zahraničního hosta,“ uvádí Ján Lučan, člen představenstva ČSOB zodpovědný za vztahové bankovnictví.

První blok programu odstartuje přírodovědec a pedagog Jakub Hruška, který promluví k aktuálním dopadům klimatických změn a ztráty biodiverzity na českou krajinu. Na něj naváže Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR, a poté Pavel Prokop, výkonný ředitel Firemního bankovnictví ČSOB.

„Obce, které řeší udržitelnost, jsou atraktivnější pro obyvatele i firmy. A společnosti, které myslí na budoucnost, získávají důvěru zákazníků a posilují svou reputaci. Jednou z možností, jak se do ekonomicky smysluplných a udržitelných aktivit obce mohou zapojit i místní podniky, je zefektivnění třídění odpadu,“ vysvětluje Pavel Prokop.

Následně vystoupí odbornice na cirkulární ekonomiku Soňa Klepek Jonášová, která představí stav recyklace a třídění odpadu v Česku. První část programu pak uzavře starosta Pohořelic Miroslav Novák s konkrétním příkladem motivačního systému třídění odpadu.

Ani na letošním ročníku nebude chybět inspirace ze zahraničí. Z Německa dorazí oceňovaný starosta obce Kalletal Mario Hecker. S účastníky konference se podělí o příklady dobré praxe. Celý blok pak uzavře panelová diskuse na téma odpadového hospodářství, kterého se zúčastní i zmíněný ministr Hladík.

Zelená obec roku

Konferenci završí slavnostní vyhlášení soutěže Zelená obec roku, kterou pořádá ČSOB ve spolupráci s Hospodářskými novinami, pod záštitou ministerstva životního prostředí, Svazu měst a obcí ČR a České rady pro šetrné budovy.

Odborná porota každoročně vybírá vítěze v celkem třech kategoriích podle počtu obyvatel. Výherci získají titul, finanční odměny v celkové výši 1,3 milionu korun a odborné poradenství od ČSOB Advisory a platformy Green0meter.

„Jako člena poroty mě osobně těší, že každoročně roste nejen počet přihlášených obcí, ale i kvalita jejich projektů,“ uzavírá Ján Lučan. Vedle zmíněných kategorií porota navíc oceňuje inspirativní projekty podporující komunitní rozvoj ve speciální kategorii Sociální počin roku, a to bez ohledu na velikost obce.

V loňském roce si ocenění Zelená obec roku odnesly Kamýk nad Vltavou a Černovice. Město Karviná vyhrálo kategorii Sociální počin roku.

Registraci i kompletní program konference Udržitelná budoucnost obcí najdete na webu www.zelenaobecroku.cz. Vstup je zdarma, registrace je ale nutná.