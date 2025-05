Soukromá základní ScioŠkola v Jihlavě pět let opakovaně žádala o navýšení kapacity školní družiny a zapsání školního klubu pro starší děti tak, aby to odpovídalo schválenému počtu žáků ve škole. A Kraj Vysočina zase opakovaně odmítal počty míst navýšit s argumentem, že kapacita stávajících družin a školních klubů v okolních školách je dostatečná, a není proto nutné platit jinde další.

„Nedává smysl, aby malé děti přecházely mezi školami po městě do jiných družin. Není to běžná praxe, že by děti chodily do družiny v jiné škole,“ rozporuje rozhodnutí kraje Jon Šotola, člen Rady ScioŠkol a spolumajitel Scia. Podle současného ředitele základní ScioŠkoly v Jihlavě Petra Kolečkáře navíc i v minulosti zkoušeli obepisovat okolní základní školy s dotazem, zda by k nim mohli posílat své děti, a byli odmítnuti.

