Za svou kariéru jsem viděl stovky investičních portfolií a ta úspěšná mají jedno společné – majitelé přemýšlejí strategicky, dlouhodobě a disciplinovaně. Naopak ta, která končí ztrátami v řádu desítek milionů, často sdílejí stejné chyby. Proto bych rád popsal tři konkrétní příběhy, které považuji za varovné. Ne proto, že bych chtěl kritizovat. Ale protože věřím, že sdílení těchto chyb může zachránit peníze jiným.
Co se dočtete dál
- Co znamená „garantovaný výnos“ pro jistotu kapitálu.
- Jak emoce a načasování vstupu ovlivňují konečný výsledek investic.
- Jak nastavit strategii a disciplínu pro dlouhodobé investování.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.