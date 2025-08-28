Ruské hospodářství zažívá krušné časy, tamní ekonomové stále naléhavěji varují před nástupem recese. Zdá se, že státu docházejí zdroje, z nichž financuje válečné operace na Ukrajině, kde Rusko tento týden podniklo rozsáhlé útoky na její energetickou infrastrukturu. Moskva nezastírá, že hodlá zvyšovat daně, a také zdůrazňuje, že centrální banka Ruska by s ní měla více spolupracovat na řešení palčivých problémů, jakými jsou slábnoucí poptávka a s ní související stoupající skrytá nezaměstnanost.
