Vliv urbanizace, ale i měnící se produkční struktura české ekonomiky, kdy klesá podíl průmyslu ve prospěch služeb, motivuje část obyvatelstva k přesunům za prací. S tím souvisí i nutnost řešit otázku bydlení. Cenové rozdíly mezi jednotlivými regiony se tak postupně snižují a vlivem nedostatečné nabídky se cenotvorba odvíjí primárně od síly poptávky v hlavních aglomeracích.
Jedním z trendů současné urbanizace je rostoucí počet jednočlenných domácností a vyšší imigrace, která vyvažuje nízkou porodnost. Především v Praze, ve Středočeském a Jihomoravském kraji se populace od roku 2015 zvýšila až o 11 procent, respektive o 11,5 procenta a 4,8 procenta. To je v kontrastu se stagnujícím či klesajícím počtem obyvatel v Karlovarském, Olomouckém, Zlínském a především v Moravskoslezském kraji.
Zároveň jsou stále některé kraje z pohledu bydlení oproti Praze a Brně cenově dostupnější. Řeč je především o Ústeckém a Libereckém kraji. Ty sice mezi lety 2015 až 2024 vykázaly trojnásobný růst cen nemovitostí, přesto jsou zdejší ceny za metr čtvereční výrazně pod celorepublikovým průměrem. V těchto lokalitách ovšem naproti tomuto působí velká poptávka po rekreačním bydlení, obdobně i v Jihočeském, Karlovarském a Královéhradeckém kraji.
Praha dohání v nedostupnosti bydlení Amsterdam a je třetí nejdražší ze 75 velkých evropských měst, uvádí studie Deloitte
Situace s bytovým fondem úzce souvisí s nedostatečnou nabídkou. Nejrozsáhlejší bytový fond se nachází v Praze, následované Středočeským, Jihomoravským a Moravskoslezským krajem. Nová výstavba ve všech krajích výrazně převyšuje úpravy stávajících bytových jednotek, avšak ani to nestačí pokrýt poptávku. V roce 2024 navíc došlo k celorepublikovému zpomalení množství dokončených bytů. Obdobné je to i s vydanými stavebními povoleními, jejichž počet od vrcholu v roce 2021 postupně klesá ve všech krajích.
Přesto se v první polovině roku 2025 ve většině regionů dokončilo stejně nebo více bytů než ve stejném období předchozího roku. Růst cen se nevyhýbá ani trhu s nájemním bydlením. V mnoha regionech je přitom problém v malé nabídce dlouhodobých nájmů.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist