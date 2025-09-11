Už podvacáté startují tradiční soutěže Firma roku a Živnostník roku, jejichž vyhlašovatelem jsou Hospodářské noviny. První krajské kolo obvykle probíhá v Ústí nad Labem, kde vítěze porota vybírala ve středu večer.
A obzvlášť v kategorii živnostníků se rozhodovala mezi několika silnými příběhy. Titul Moneta Živnostník roku 2025 Ústeckého kraje nakonec získala Hana Křížková z Kryr na Lounsku. Zaujala nejen důrazem na poctivé řemeslo, ale i osudem.
Rodinné truhlářství provozoval už od roku 1994 její manžel, jenže ten v roce 2022 náhle zemřel. I z úcty k němu se rozhodla dílnu zachránit a provozovat dál. Změnila životní dráhu, zapojila sotva zletilého syna a ustála i náročné dědické řízení, které v podstatě na rok celé podnikání zablokovalo.
„S pomocí dvou šikovných řemeslníků a mého syna teď pokračujeme v tom, co můj manžel budoval, s respektem ke kvalitě a poctivému řemeslu,“ řekla Křížková.
Její truhlářství teď zvládá moderní interiéry a nábytek, ale ještě víc se věnuje zakázkové výrobě pro historické budovy a stavby: okna, dveře, vrata i další prvky. I proto často dodávají samosprávám nebo památkovým institucím.
Za úspěchem nestojí jen tvrdá práce, ale i vášeň a odhodlání
„Není to tak, že bychom bazírovali na ručních vrtačkách a dalším nářadí, ale celkově se snažíme maximálně dodržovat původní postupy a technologie,“ vysvětlil syn vítězky Ondřej. Je mu jednadvacet a kvůli rodinné dílně odložil vysokou školu. Přidat by se k němu měli i jeho dva mladší bratři – jeden už se truhlářem učí, druhý ještě chodí do základní školy.
Stříbro pro prezidentův opasek
Druhé místo v živnostenské soutěži získala Petra Valešová z Ústí nad Labem, která se věnuje zakázkové výrobě z kůže. Porotu zaujala orientací na detail i oddaností svojí práci. „Hodiny týdně? Nepočítám, ani se to moc nedá,“ uvedla. A jen tak mimochodem zmínila, že jeden z jejích opasků nosí český prezident.
Na třetím místě se umístil Jaroslav Durček, řezník z Litoměřic. Snaží se udržovat tradiční receptury a v okolí si získal časem silné jméno. „Největší vyznamenání je, když přijde někdo starší a pochválí, že výrobek chutná přesně tak, jako si to pamatuje z doby před desítkami let. A tohle s dnešní supermarketovou výrobou prostě nemá šanci zažít,“ řekl.
Firma roku skoro v každé kanceláři
Titul Volkswagen Firma roku 2025 Ústeckého kraje vybojoval výrobce papírových obalů a kancelářských potřeb HIT Office. Má dva provozy, jeden přímo v Teplicích a druhý na předměstí v Proboštově, dohromady v nich pracuje přes 100 zaměstnanců.
„Díky kvalitní produkci, spolehlivosti a dobrým vztahům s obchodními partnery se firma v oblasti archivace a kancelářských potřeb stala lídrem v Česku a na Slovensku. I v evropském srovnání se řadí na přední příčky trhu,“ zhodnotilo vítěze vedení soutěže.
„Vsadili jsme na ekologické a plně recyklovatelné výrobky, prostě na udržitelnost. Většina našich výrobků je plně recyklovatelná, kompostovatelná a neobsahuje žádné plasty,“ říká o potravinářské části výroby jednatel společnosti Martin Šťastný.
Zákazníky jsou výhradně velkoobchody, v Česku a na Slovensku jich zásobuje více než 400. Jako první na trh společnost uvedla papírový kelímek bez plastů, který představila na veletrhu v Norimberku a měl velký ohlas. Dále byla mezi prvními výrobci v Evropě, kteří přišli s obaly bez plastů s tukovou bariérou, jež jsou certifikované a vhodné pro mastné a vlhké potraviny.
Druhé místo obsadila společnost STRIX Chomutov věnující se sanaci skal, svahů a rozvoji aplikované geotechniky. Bronz si odváží firma Infinity Energy vyvíjející on-line software pro zubaře.
Vítězové krajského kola se stávají zároveň celorepublikovými finalisty. Slavnostní vyhlášení celostátních výsledků soutěží Volkswagen Firma roku 2025 a Moneta Živnostník roku 2025 se uskuteční 11. prosince.
