Podle předvolební kampaně to vypadá, že společnost ČEZ zamíří k zestátnění s cílem dosáhnout nižší ceny elektřiny. Současná tržní hodnota společnosti ČEZ činí zhruba 680 mld. Kč, kdy 30 procent akcií drží soukromí investoři (210 mld. Kč). Pokud by měla společnost ČEZ sama vykoupit minoritní akcionáře, zadlužení firmy se dostane odhadem k 500 mld. Kč v době, kdy se čeká pokles provozního zisku před odpisy k 100 mld. Kč v letech 2027–2030.
Může si ČEZ takovou transakci dovolit?
Co se dočtete dál
- Jaké by byly dopady odkupu minoritních akcionářů ČEZ na zadlužení.
- Jak by regulace cen elektřiny mohla fungovat bez 100% státního vlastnictví ČEZ.
- Jakou roli by mohlo hrát posílení koruny a růstu mezd v zlepšení kupní síly domácností.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.