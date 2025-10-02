Intenzivní zemědělství, kovozpracující i dřevozpracující průmysl, moderní strojírenství, farmaceutický průmysl nebo výroba hudebních nástrojů. K tomu je možné připočítat výborné lokality pro zimní i letní rekreaci, ať už jde o Krkonoše, Orlické hory nebo řadu významných kulturních památek. Nejen tyto možnosti se projevily při vyhlašování krajských výsledků podnikatelských soutěží Volkswagen Firma roku a MONETA Živnostník roku. Svou dlouholetou činností zaujal porotu Jaroslav Dvořák, který se věnuje opravám střech kostelů, věží, historických staveb a rodinných domů.
Královéhradecký kraj
Volkswagen FIRMA ROKU 2025
1. místo JECH CZ s.r.o.
2. místo Alumina Systems s.r.o.
3. místo M&T 1997 a.s.
MONETA ŽIVNOSTNÍK ROKU 2025
1. místo Jaroslav Dvořák
2. místo Ondřej Klír
3. místo Ines Šťovíčková
MONETA Živnostník roku
Srdcař 2025
Ondřej Klír
„Je vidět obří kus životní cesty. Zároveň oceňuji to, že předává lásku k řemeslu dětem,“ zhodnotila za porotu Jiřina Váňová z MONETA Bank. Mezi firmami uspěla společnost JECH CZ věnující se výrobě a prodeji kvalitních sedacích souprav. „Je to firma, která se dostala z garáže až na vrchol mezi českou nábytkářskou elitu. Evidentní je, že na prvním místě je jednoznačně kvalita a preciznost výrobků,“ okomentoval vítěze za porotu Dušan Klimek ze společnosti Volkswagen. Vyhlášen byl rovněž vítěz doprovodné kategorie MONETA Živnostník roku Srdcař. Srdcař patří k živnostníkům, kteří svou prací žijí a dělají ji s láskou, poctivostí a odhodláním, zanechávají stopu nejen ve svém oboru, ale i v lidech kolem sebe. V Hradci Králové získal toto ocenění umělecký kovář Ondřej Klír.
S památkáři jsem neměl jediný problém
Jaroslav Dvořák
MONETA Živnostník roku 2025 Královéhradeckého kraje
Zabývá se hlavně rekonstrukcemi starých střech kostelních a dalších sakrálních staveb. „První akce byla na popud známého, který u Hradce Králové chtěl rekonstruovat kostel a sháněl člověka, který s tím má nějaké zkušenosti. Po výběrovém řízení jsem byl pověřen touto akcí, na kterou se nabalovaly další a další a už to byl rozjetý vlak,“ popisuje Jaroslav Dvořák. Sakrální stavby podléhají zvláštnímu provozu, který je chráněn památkovou péčí. Ta určuje stavební postupy i krytiny. Pokud se jedná o Královéhradecký kraj, ovládá tuto práci maximálně deset lidí.
„Hlavní úskalí je jediné, je to vysoko a je to nebezpečné. Člověk nesmí mít strach a musí najít vždy způsob práce, která neohrozí jeho, ani lidi v okolí a bude zárukou kvality a bezpečnosti. Pracuji já se synem. Měli jsme zaměstnance, který nás opustil. Brali jsme lidi kvůli přebytku práce a nedostatku síly. Brali jsme lidi, kterým se dala svěřit práce obecnějšího charakteru. Bohužel je to tak specifické, že to nikdo nechce dělat,“ přibližuje vítězný živnostník. Na práci ho nejvíce baví výtvarné umění a schopnost realizace starými postupy a vymýšlet věci za pochodu. Každá věž chce něco jiného, nového a to je motivující. „Já jsem za celé roky neměl s památkáři jediný problém. Přijdou, začneme konzultovat, oni mají nějaký názor, my máme nějaký názor, my jsme schopni ho vyargumentovat a obhájit, takže většinou přijmou to naše hledisko a s výslednou prací nikdy nebyl problém,“ popisuje Dvořák. Dělal například věž sv. Barbory v Otovicích, věž v Bílém Újezdě nebo věž v Broumově. Renovace je pozvolná činnost, je to práce na několik generací, a proto se musí dělat tak pečlivě, aby se k již provedenému nemuselo vracet.
Zaměřeno na kraj
Měl jsem dva pomocníky, levou a pravou
Pavel Jech
jednatel firmy JECH CZ, Volkswagen Firma roku 2025 Královéhradeckého kraje
Vyrábí sedací soupravy, bytový nábytek a pečovatelský nábytek, tedy nábytek pro seniory, domovy důchodců a pečovatelské domy. „Firma začala v roce 1991 tím, že jsem dal výpověď v automobilce. Měl jsem dva pomocníky, levou a pravou. Vyrobil jsem si domů sedačku z kůže. Tak se to všem návštěvám líbilo, ten chtěl křeslo, tamten chtěl křeslo a za rok už měla firma dvanáct zaměstnanců. Poptávka byla obrovská. Začali jsme křesla dodávat do obchodu. Druhý den nám volali, že už je to prodané, abychom dodali další,“ popisuje začátky Pavel Jech. Spolupracuje s několika externími designéry, ale má i své vlastní. Je potřeba sledovat, jak se vyvíjí světový trend. „Pro sedací soupravu je nejdůležitější pěna. Polyuretanová pěna musí mít vysokou gramáž, aby měla vysokou životnost. Tu my kupujeme od nejkvalitnější firmy na evropském trhu. Mně ve výrobě vždy vadila jakékoli čínské šmejdy, které se sem chrlí, které ani nemají za úkol mít nějakou životnost. Tím se strašně mrhá energií a surovinami,“ říká jednatel vítězné firmy, která vyrobí zhruba tři a půl tisíce sedaček za rok.
Pokud jde o pečovatelský program, tak ten směřuje do řady zemí v Evropě, dále na Střední východ, do Austrálie a na Nový Zéland. „Sedací nábytek pro seniory, do domovů důchodců je v mnoha ohledech odlišný. Senior už se pohybuje jinak, potřebuje mít jinou funkci nábytku. Když vyvíjíme novou věc, tak máme sepsaných asi 35 bodů, které každý výrobek musí obsahovat. Je to ergonomie, stabilita, bezpečnostní záležitosti. U polohování musíte pamatovat na to, že to bude obsluhovat člověk, který je nemotorný nebo má třeba jednu ruku ochrnutou. Všechno musí mít pravolevé ovládání. O tom už za 34 let praxe leccos víme,“ dodává Pavel Jech.
