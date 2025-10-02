Pardubický perník, Velká pardubická a semtex. To jsou pojmy, které zná asi každý. Zdaleka nejen z nich je ovšem živa ekonomika Pardubického kraje. V regionu se snoubí tradičně silné oblasti strojírenství a chemického průmyslu s výraznou orientací na export, pozadu není ani textilní a potravinářský průmysl. Polabská nížina skýtá nejrůznější možnosti rozvoje zemědělské produkce. I to se ukázalo na krajském vyhlašování 20. ročníku podnikatelských soutěží MONETA Živnostník roku a Volkswagen Firma roku. Odbornou porotu v Pardubicích nejvíce zaujala Kateřina Špačková se svými permakulturními zahradami.
Pardubický kraj
Volkswagen FIRMA ROKU 2025
1. místo Šmídl Holdingová společnost a.s.
2. místo SUMO s.r.o.
3. místo Isolit‑Bravo, spol. s.r.o.
MONETA ŽIVNOSTNÍK ROKU 2025
1. místo Kateřina Špačková
2. místo Pavel Janoš
3. místo Petra Jůzová
MONETA Živnostník roku
Srdcař 2025
Petra Jůzová
„My jako společnost MONETA Bank chceme podporovat a podporujeme živnostníky. Máme rádi jejich pestrost a rozmanitost, stejně jako schopnost mít odvahu a být tu sám za sebe. A to vítězná živnostnice splňuje,“ ohodnotila za porotu Jiřina Váňová z MONETA Bank. Mezi firmami uspěla společnost Šmídl Holdingová Společnost zabývající se komplexními logistickými službami. „Je to rodinná tradice. Firma má velké množství zaměstnanců. Operuje po celé Evropě z České republiky,“ dodala za porotu Romana Nováková ze společnosti Volkswagen. Vyhlášen byl rovněž vítěz doprovodné kategorie MONETA Živnostník roku Srdcař. Srdcař patří k živnostníkům, kteří svou prací žijí a dělají ji s láskou, poctivostí a odhodláním, zanechávají stopu nejen ve svém oboru, ale i v lidech kolem sebe. V Pardubicích získala toto ocenění drátenice Petra Jůzová.
Opravy střech kostelů a výroba sedacích souprav zazářily v Královéhradeckém kraji
Můžeme vynakládat méně vody, hnojiv a veškerých vstupů
Kateřina Špačková
MONETA Živnostník roku 2025 Pardubického kraje
Věnuje se permakulturnímu designu, navrhování zahrad a konzultování v oboru, včetně on‑line kurzů. Snaží se pomáhat lidem a dělat osvětu v rámci regenerativního zahradničení a také designu krajiny, respektive nápravy zničených zahrad nebo krajiny. „Je to péče o zemi, péče o lidi a spravedlivé sdílení. To jsou hlavní prvky. Jinak se moje práce točí okolo toho, že se snažím navrhovat zahrady tak, aby byly zároveň moderní, nízkoúdržbové a zdravé ekosystémy, respektive aby byly zahrady zároveň prospěšné pro Zemi, pro přírodu,“ říká Kateřina Špačková.
Učí lidi, jak si pěstovat svoje potraviny a zároveň, jak si takovou zahradu vytvořit. Malý projekt je možné řešit i na dálku. Jde podle jejích slov například o pěstování bez rytí a také o dobrou péči o půdu, protože když přijdete ke zničenému kusu krajiny, což může být hodně intenzivně obdělávaná zahrada nebo pole, tak vždy je třeba nejdříve zase nastartovat život v půdě. Má to několik zákonitostí. „Jak se neustále obrací půda, tak se narušuje život půdním mikroorganismům, které v půdě žijí. Když se o půdu budeme starat podobně jako v přírodě, kde se materiál vrství dále nahoru, tak nezabíjíme mikroorganismy, ale naopak ony pracují pro nás. Pak můžeme vynakládat méně vody, hnojiv a veškerých vstupů,“ přibližuje vítězná živnostnice. Ráda by viděla, aby vznikalo více takových zahrad a také aby dosah tématu byl širší. Ráda by také měla větší tým, se kterým by mohla spolupracovat. „Poslední dobou je téma docela slyšet. Ve světě se řeší spíše regenerativní zemědělství, zahradničení je možná trochu podružné. Ale rozhodně udržitelné a ekologické zahrady to už je dlouhodobě důležité téma, které je slyšet i na mezinárodních zahradních výstavách,“ dodává Špačková.
Doprava je lakmusovým papírkem ekonomiky
Martina Šmídlová
předsedkyně představenstva firmy Šmídl Holdingová Společnost, Volkswagen Firma roku 2025 Pardubického kraje
Společnost se zabývá dopravou a logistikou. Má kolem 600 vlastních vozidel, čímž se dostala na špičku českých dopravních firem. A k tomu má tři logistická centra. Může nakombinovat dopravu a logistiku na přání klienta. „Firmu založil otec před 35 lety, začal s jednou dodávkou těsně po revoluci. Říkával, že chce mít 50 kamionů, teď jich má několik stovek. Ale to už je takové naše DNA. Chceme růst, ať už přirozeně, nebo prostřednictvím akvizic,“ popisuje Martina Šmídlová.
Firma má 11 poboček po České republice. Těmi hlavními jsou Vysoké Mýto, Pardubice a Liberec. A dispečinky řídí vozidla v podstatě po celé Evropě. „Já dělám nábor řidičů přes 20 let a musím říci, že pořád tvrdíme, že řidiči nejsou, ale oni nebyli nikdy. Je to možná horší tím, že nejsou lidé ani v jiných oborech, takže si je přetahujeme. Snažíme k nim přistupovat lidsky, komunikovat s nimi, aby u nás měli perfektní zázemí, kvalitní auta, snažíme se je školit a motivovat, aby zůstali u nás, protože náhrada každého řidiče v tomto objemu je velký problém,“ přibližuje předsedkyně představenstva. V rámci Evropské unie je přeprava stejná jako v rámci České republiky. Země, které nejsou v EU, tam je problém z hlediska clení a různých povolení. Firma zajišťuje také nadrozměrné přepravy a přepravy citlivého zboží a tam je organizace přeprav složitější. „Všechny nás hodně poznamenalo kovidové období, kdy testování řidičů, kteří denně přejíždějí hranice, bylo velkým oříškem. Po tomto období se velmi zvedla poptávka po našich službách a měli jsme problém pokrýt veškeré naše služby, které jsme přislíbili. Jak se říká, že doprava je lakmusovým papírkem průmyslu a ekonomiky státu, tak to bych potvrdila,“ doplňuje Šmídlová.
