Hned několik politických stran vstoupilo do volebního boje mimo jiné se slibem snižování schodků veřejných financí k nule. Z pohledu prosperity české ekonomiky jde o záměr velmi nerozumný.
Jedním ze základních úkolů správné vlády je totiž investovat do „veřejných statků“, prospěšných soukromé ekonomice: do silnic, nemocnic, škol, tanků a podobně. Tyto investice – pokud jsou dobře vybrány a provedeny, tedy budou pro ekonomiku dlouhodobě výdělečné – zvyšují příjmy budoucích daňových poplatníků. Je tudíž férové, aby se na splácení nákladů na tyto investice podíleli hlavně oni.
Nástrojem, jak tohle postupné, mezigeneračně spravedlivé splácení zařídit, je financování investic na dluh. Tedy hospodařit v každém roce se schodkem, jehož výše odpovídá objemu investičních výdajů v daném roce provedených. Čím víc výdělečných investic, tím můžou být vyšší schodky.
Politická logika tohoto takzvaného zlatého pravidla ale funguje i obráceně: pokud se vláda rozhodne usilovat o malé schodky, vede to zpravidla k nízkému objemu veřejných investic. Průměrný volič si totiž řekne: proč bych dnes měl hradit účty za své následovníky? Výsledkem je pak menší prosperita domácí ekonomiky. Kdo nevěří, ať si nechá vyprávět od Němců, jak souvisí nynější už několik let trvající stagnace jejich ekonomiky s předchozí dekádou převážně velmi nízkých rozpočtových schodků, na které byli tehdy tak pyšní.
Robustní a dobře zacílené investice jsou základem zdravého růstu ekonomiky. A jak je na tom Česko?
Nemístný se tak zdá i limit tří procent HDP, který pro rozpočtové schodky stanovuje legislativa Evropské unie. V pozadí tohoto limitu je obava, že některé členské země EU své schodky sice investují, ale špatně (nebo je utrácejí za běžnou spotřebu). A zatěžovat další generace splácením ztrátových investic (nebo minulé spotřeby) je ještě o něco horší než neinvestovat vůbec.
Doufejme, že Česko jakžtakž dobře investovat umí nebo se to dokáže naučit. Pokud nám leží na srdci jeho prosperita, měli bychom mezi sliby ve volebních programech hledat nikoliv nulové veřejné schodky, nýbrž zaměření na kvalitní výběr a provádění veřejných investic.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist