Letošní volby se měly nést ve znamení významného milníku. Poprvé byla avizována možnost prokázat svou totožnost digitálně, pomocí aplikace eDoklady. Vše ale dopadlo jinak. Aplikace nezvládla nápor uživatelů, kteří se snažili přihlásit, a občanům bylo nakonec doporučeno prokázat se raději plastovým občanským průkazem nebo pasem. Jaký je tedy reálný stav digitalizace služeb z pohledu občana? A jak si stojíme v porovnání s dalšími zeměmi EU?
Digitalizace významně usnadňuje každodenní život. Zvykli jsme si, že pár kliknutí stačí pro nákup potravin, objednání taxislužby nebo sjednání pojištění či založení bankovního konta. Přesto narození dítěte v Česku stále znamená kontaktování hned čtyř institucí – matriky, zdravotní pojišťovny, úřadu práce a obecního úřadu. Tento kontrast ukazuje, jak složitá zůstává komunikace občana se státem. Každý úřad má vlastní pravidla, systémy a jazyk. Občan se v nich musí zorientovat sám. Přitom stát by měl fungovat jako jakákoli jiná moderní služba: dostupná, předvídatelná, srozumitelná. Občan není přítěž, ale klient. A stejně jako v soukromém sektoru platí: dobrá zkušenost buduje důvěru, špatná ji podkopává.
Co se dočtete dál
- Proč aplikace eDoklady nezvládla nápor uživatelů.
- Jaké jsou rozdíly mezi dostupností digitálních služeb a jejich skutečnou využitelností.
- Jak princip „once only“ funguje v praxi a proč ho Česko téměř nepoužívá.
