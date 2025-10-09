Na velikosti nezáleží. Jeden z nejmenších krajů České republiky už vygeneroval celou řadu skvělých firem i živnostníků, kteří se proslavili i za hranicemi naší země a mohou být skutečným příkladem. Sklářský průmysl, strojírenství, zpracovatelský průmysl, automotive, dobré podmínky pro rozvoj turismu. Nejen to se projevilo při vyhlašování krajských výsledků podnikatelských soutěží Volkswagen Firma roku a MONETA Živnostník roku.
Liberecký kraj
Volkswagen FIRMA ROKU 2025
1. místo DEVINN s.r.o.
2. místo Memory Crystal s.r.o.
3. místo TITAN‑Multiplast, s.r.o.
MONETA ŽIVNOSTNÍK ROKU 2025
1. místo Bohumil Štěpánek
2. místo Alena Bartoňová
3. místo Drahomíra Hájková
MONETA Živnostník roku
Srdcař 2025
Drahomíra Hájková
Svou činností nejvíce zaujal porotu Bohumil Štěpánek, který razí pamětní a výroční mince. „Je to ukázka krásného řemesla, které dělá srdcem. Přináší radost všem svým zákazníkům. Věnuje se klasické živnosti v moderním pojetí,“ uvedla za porotu Pavla Šestáková z MONETA Bank. Mezi firmami uspěla společnost DEVINN věnující se vývojové a testovací činnosti v oblasti automobilového průmyslu a alternativních zdrojů energie. „Má vlastní vývoj a udržitelná řešení, což směřuje firmu k úspěchům jak u nás, tak i v zahraničí. Vodík využívá také pro zásobování vlastního zázemí, což je vcelku unikátní,“ okomentoval vítěze za porotu Dušan Klimek ze společnosti Volkswagen. Vyhlášen byl rovněž vítěz doprovodné kategorie MONETA Živnostník roku Srdcař. Srdcař patří k živnostníkům, kteří svou prací žijí a dělají ji s láskou, poctivostí a odhodláním. V Liberci získala toto ocenění Drahomíra Hájková a její rodinné včelařství.
Výroba lívanců a vývoj příslušenství pro chytrá zařízení ovládly podnikatelské soutěže v Jihočeském kraji
Je to kus fortelné práce
Bohumil Štěpánek
MONETA Živnostník roku 2025 Libereckého kraje
Věnuje se 30 let ražbě pamětních mincí. Navázal na výrobu a produkci známé jablonecké společnosti Nisasport. „Dostali jsme se do té polohy, že jsme schopni na místě, ve stánku na dobovém lisu razit i bimetalové, dvoubarevné mince. Zájem stále roste, až to nestíháme. Sami zákazníci říkají, že je to kus fortelné práce,“ říká Bohumil Štěpánek. Ražba mincí probíhá tak, že se mezi raznice umístí střižek, který je naprosto hladký, nejlépe vyleštěný. Na místě je schopen razit jak například z mosazi, z bílé mosazi, teoreticky i zlato a stříbro. To ovšem nemůže prodávat, protože se musí puncovat. Největší zájem je o bimetalové mince. „Mám informaci, že takhle na místě to nedělá nikdo jiný v republice. Děláme bimetalové v barevné kombinaci, jako jsou eura i jako jsou české padesátikoruny. Zřejmě jako jediní v České republice děláme na místě i ražbu mincí s očkem. K tomu se dá přidat klíčová mechanika, takže slouží jako klíčové přívěsky,“ přibližuje vítězný živnostník.
Jezdí v podstatě po celé České republice. Objednatelé jsou především obecní a městské úřady, ale někdy i firmy a také soukromé osoby. Byl rovněž na ražbě mincí v Anežském klášteře, pro jednu velkou finanční firmu. „Velmi si cením pozvání německého velvyslanectví v Praze, kde jsme přímo razili pamětní mince. Vysílala to i německá televize. Zároveň nás pozvali na jeden hrad v Německu. Razili jsme mince i na Slovensko, takže i v zahraničí máme odběratele,“ doplňuje Štěpánek. Svůj sortiment rozšířil o leporela s mincemi. Celá řada se nazývá Cesty českých grošů a tolarů, kde jsou zastoupeny hrady a zámky od Křivoklátu a Karlštejna po Bítov, významné osobnosti českých dějin od Albrechta z Valdštejna po Františka Ferdinanda d‘Este, zájem projevila i města, jako je Vlašim nebo Františkovy Lázně.
Zaměřeno na kraj
VINCI Construction CS staví lepší místo pro život
Díla Skupiny VINCI Construction CS denně využívají lidé po celé republice. Ulehčují jim život, zpříjemňují trávení volného času, zkrášlují okolí. V Libereckém kraji letos pro řidiče opravujeme hlavní průtah Libercem a zahájili jsme rekonstrukci silnice v Rokytnici nad Jizerou. Nestavíme ale jen pro auta – novou lávku pro pěší a cyklisty mají díky nám v Železném Brodě, v Machníně dokončujeme rekonstrukci úpravny vody. VINCI Construction CS je největší stavební skupinou v Česku a na Slovensku. Působí ve všech krajích i oblastech činností, od dopravně inženýrských staveb včetně mostů i tunelů přes pozemní až po vodohospodářská díla nebo městský mobiliář. V souladu s principy udržitelnosti se společnosti ze Skupiny ročně podílí až na 2000 projektech, za kterými stojí téměř 4300 jejích odborníků.
Iveta Štočková
tisková mluvčí, Skupina VINCI Construction CS
Výrobě předchází obrovský příběh nápadu
Luboš Hajský
spolumajitel společnosti DEVINN, Volkswagen Firma roku 2025 Libereckého kraje
Je vývojářskou společností zaměřenou na automotive a podporu průmyslu. „To, o co se snažím, je jednoduché. Český um dostat do nějakého produktu a s tím produktem se cíleně dostat na evropský trh. Náš hlavní byznys jsou služby pro ŠKODA Auto, potažmo pro Volkswagen a jeho další značky. Velkým partnerem je nově Tatra, pro kterou děláme zelenou část Tatry, jak bateriovou, tak i vodíkovou variantu,“ říká Luboš Hajský. V současné době má společnost 130 stálých zaměstnanců a spolupracující firmy a živnostníky. Celkem je to asi 170 lidí. Obrat se bude letos pohybovat přes 250 milionů korun. „Je to hezká dílna, kde se montuje, zhmotňuje. To je to, co je vidět, ale tomu předchází obrovský příběh nápadu, designu, tvorby dat, softwaru, elektroniky, než se to na dílně smontuje. To je to nejhezčí. Čeho já si cením, že kolegové od myšlenky až po produkt to celé vidí a roste jim to pod rukama. Těžké je, že je v tom mezioborovost a zapojuje se mnoho odborností a toho si v DEVINNu vážím,“ přibližuje spoluzakladatel vítězné firmy.
Snaží se rovněž vymýšlet produkty, které budou mít velkou přidanou hodnotu, jako jsou energetická řešení. Je to všechno česká výroba. Tím se částečně snaží odklonit od tendence montoven, aby mohl dobře zaplatit lidi, kteří ve firmě pracují a zároveň byli konkurenceschopní v rámci západní Evropy. „Vodík je za mě fungující technologie, která doplní segment energetiky a automobilové, spíše nákladní dopravy. To je chytrost a unikátnost Tatry, která chce mít takový produkt na trhu, kde je velká díra. V tomto segmentu nemají konkurenci a my jsme rádi za tuto spolupráci,“ doplňuje Hajský.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist