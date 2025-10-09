Rozlohou druhý největší kraj v zemi skýtá bezesporu celou škálu podnikatelských možností. Důležité zastoupení má zejména zpracovatelský průmysl s výrobou potravin, nápojů, dopravních prostředků, strojních zařízení a textilu. Dřevozpracující průmysl může těžit z bohatství lesů, které zaujímají více než třetinu plochy regionu. Nejen o to se může opřít regionální podnikání, jak se ukázalo na krajském vyhlašování 20. ročníku podnikatelských soutěží MONETA Živnostník roku a Volkswagen Firma roku. Odbornou porotu v Českých Budějovicích nejvíce zaujal Jiří Doubek vyrábějící poctivé domácí lívance. „Stojí za ním silný příběh, roky vlastní píle a začátky v úplně jiném oboru. Vyznačuje se obětavostí a má silný sociální přesah do společnosti,“ okomentovala za porotu Jitka Zacharová z MONETA Bank.
Jihočeský kraj
Volkswagen FIRMA ROKU 2025
1. místo FIXED.zone a.s.
2. místo STEINBAUER LECHNER s.r.o.
3. místo API CZ s.r.o.
MONETA ŽIVNOSTNÍK ROKU 2025
1. místo Jiří Doubek
2. místo Michal Papež
3. místo Vendula Vytisková
MONETA Živnostník roku
Srdcař 2025
Markéta Blažková
Mezi firmami uspěla společnost FIXED.zone, která se věnuje vývoji a výrobě kvalitního a odolného příslušenství pro telefony, tablety a chytrá zařízení. „Má progresivní přístup k zaměstnancům v podobě neomezené dovolené. Stabilní růst a historie produktů rozhodně zaručily úspěch v krajském kole,“ dodal za porotu Dušan Klimek ze společnosti Volkswagen. Vyhlášen byl rovněž vítěz doprovodné kategorie MONETA Živnostník roku Srdcař. Srdcař patří k živnostníkům, kteří svou prací žijí a dělají ji s láskou, poctivostí a odhodláním. V Českých Budějovicích získala toto ocenění Markéta Blažková, která provozuje studentské bistro a vyrábí domácí svačiny.
Sladké válcují ty slané
Jiří Doubek
MONETA Živnostník roku 2025 Jihočeského kraje
Věnuje se pečení lívanců na másle podle staré receptury na litinových tálech. „Myslím, že jsem v Česku asi jediný, kdo to takto postaru a z poctivých surovin dělá. Pracuji s lidmi, strašně mě ta práce baví a nabíjí. Celoročně mě můžou lidé najít v Písku u kostela ve středu a v pátek od 7 do 16 hodin,“ říká Jiří Doubek. Když začínal, myslel si, že když dělá lívance postaru, že budou jen klasicky se skořicovým cukrem. Ale bez čokolády to především kvůli dětem prostě nejde. „Dále se snažím nabízet dva až tři druhy marmelád různých příchutí, teď jsem to rozšířil o mák a kokos, arašídové máslo. Slané, to je stejný princip, akorát se dělají se slaninou, se sýrem, s dýňovým olejem a s česnekem v olivovém oleji. Sladké válcují ty slané, to je jasné,“ popisuje vítězný živnostník.
Názory
O co je aktuálně mezi podnikateli největší zájem?
Největší poptávku dnes vidíme v oblasti digitalizace financí, od níž si firmy slibují rychlejší účetní uzávěrky a kvalitnější data. Za druhé compliance služby, které mají firmy připravit na jednání s bankami nebo vydání dluhopisů, a proto potřebují mít v pořádku účetnictví, reporting či právní dokumentaci. A za třetí zefektivnění řízení, ať už nákladů, cenotvorby či pracovního kapitálu, u mezinárodních skupin pak také transferových cen či globální minimální daně.
V čem malé a střední firmy z oblasti vašeho působení nejvíce chybují?
Mnoho menších firem spoléhá na „hrdinství jednotlivců“ a Excel místo na jasně nastavené procesy. Často podceňují správu dat, což brzdí digitalizaci i reporting bankám a investorům. Častý je nesoulad mezi manažerským a statutárním reportem, chybí jim pravidla pro treasury, sledování výkonnosti nebo řízení cash flow. Rezervy mají i ve schopnosti odolat kybernetickým hrozbám a v dokumentaci převodních cen mezi spojenými osobami.
Jan Musil
partner PwC a expert na rodinné firmy
V roce 2003 si zažádal o vízum a odešel pracovat do Rakouska, kde působil jako řezník v jedné firmě a vydržel tam až do roku 2022. Má zkušenost z potravinářského podniku, což je k nezaplacení. „Když byly děti malé a jezdili jsme s partou kamarádů na různé akce, na vandry, pod stan, tak jsem si s sebou vždycky vozil litinový tál a zkoušel jsem různé varianty lívanců. Všichni říkali, že jsou výborné a že bych to měl někdy zkusit. Tak za deset let snění jsem si splnil teď svůj sen,“ dodává Doubek. Lívance, které vychladnou, vakuuje a lidé si je mohou odnést na druhý den. Rozhodl se také, že začne vyrábět směsi podle své receptury, které v provozovně vakuuje do sáčků. „Je to zaregistrovaný výrobek s návodem a každý si jednoduše udělá doma lívance, jaké já peču na stánku, ze směsí. Jak klasický z pšeničné mouky, tak bezlepkový, který se vyrábí z rýžové mouky,“ uzavírá Jiří Doubek.
Zlepšujeme život s chytrými zařízeními
Daniel Havner
spoluzakladatel společnosti FIXED.zone, Volkswagen Firma roku 2025 Jihočeského kraje
Tvoří od návrhu a designu až po výrobu příslušenství pro chytrá zařízení, konkrétně mobilní telefony, tablety nebo nositelnou techniku. „Nedávno jsme dovezli i první příslušenství na herní konzole nebo na VR brýle. A proč to děláme? My to pojmenováváme, že zlepšujeme život s chytrými zařízeními. Snažíme se zákazníkovi zlepšit uživatelský zážitek,“ říká Daniel Havner. Společnost má zhruba sto zaměstnanců a loňský obrat necelých 450 milionů korun. Nejsilnější je v České republice, druhý trh je Slovensko.
RADY
Firmu si na zahradě nezakopete, ale její hodnotu tam můžete snadno zahrabat
Úspěch v podnikání přináší další práci, starosti a nové výzvy. Ať už řešíte prodej firmy, její předání nástupci nebo důležitá investiční rozhodnutí, správným klíčem je včasné a promyšlené plánování. Dneska už si moc majetku na zahradě nezakopete. Aby neztratil na hodnotě, musíte se o něj aktivně starat. Podnikatelé tlačí kámen do kopce jako Sisyfos. Nemají čas se rozhlédnout a využít všech možností, které tu jsou. Jenom hasí každodenní potíže. Zájem například o rodinné fondy, či mezigenerační předávání firem v posledních letech roste. Čeští podnikatelé hledají vhodné nástroje, jak udržet majetek v rodině, zachovat důvěrnost informací a zároveň vytvořit stabilní rámec pro budoucnost, nebo firmu v pravý čas prodat za výhodných podmínek.
Otakar Sladkovský
zástupce právní a daňové kanceláře SVO&KO specializující se na právo, daně a prodej firem
Po kovidové době začali s expanzí do dalších zemí. Silní jsou v současné době v Polsku, ve Skandinávii a v Rumunsku. Tam se potvrzuje, že DNA značky má své příznivce. „Je to hodně těžké. I když dá se to vůbec nazvat konkurencí, když Temu, které se hodně rozšiřuje, nemá žádné certifikace, nemusí dodržovat žádné evropské zákony, které my dodržovat musíme? Tohle je věc, kterou v současné době kritizujeme a vytváříme koalici firem, my tomu říkáme za férové podnikání, která by měla vytvářet tlak. Chtěli bychom se dostat k tomu, aby i tyto čínské marketplasy dodržovaly pravidla a zákony, jako musíme my,“ popisuje spoluzakladatel vítězné firmy. Ta má poměrně širokou a věrnou klientelu. Má zákazníky, kteří vyžadují kvalitu a produkty, které se jednoduše a dobře používají. Ve velmi širokém portfoliu má produkty od ochrany mobilních telefonů, to znamená skla, pouzdra přes nabíjení, dělá veškeré držáky, selfie tyče, stojánky, v poslední době se zaměřuje hodně na vyhledávací trackery, které chrání klíče, peněženky, kola, motorky i auta.
