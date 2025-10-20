Od října je možné v Česku stavět samostatně stojící velkokapacitní baterie. Zájem podílet se na ukládání elektřiny ve velkém je enormní, a to až tak, že oborové sdružení AKU-BAT muselo brzdit nadšení a vyzývat investory, aby si svůj záměr pořádně rozmysleli.
To je obří příležitost pro dodavatele bateriových systémů. Jedna z předních firem v oboru, česko-slovenská Tesla Energy Group slovenského podnikatele Rolanda Tótha, proto aktuálně podepsala smlouvu o nákupu bateriových packů (bloků) od jednoho z největších světových výrobců – čínské EVE Energy. V průběhu příštích pěti let tak Číňané dodají Tesle úložiště o celkové kapacitě jedné gigawatthodiny.
Co se dočtete dál
- Jaká je současná kapacita baterií v Česku.
- Co si od kontraktu s Tesla Energy Group slibuje EVE Energy.
- Na kterých trzích Tesla působí.
- Proč sílí obavy z čínských bateriových technologií a kde jsou jejich slabá místa.
