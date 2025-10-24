Badatelská výuka bývá experty doporučována jako dobrý způsob, jak moderně vzdělávat děti – aby se jen nememorovaly fakta, ale naučily se vyhledávat informace, analyzovat je a na učivo si vlastně přicházely samy. Jenže podle učitele Pavla Bobka takový způsob výuky není efektivní. „Představa, že když se žák něco naučí prožitkem, tak si to lépe zapamatuje, je mylná,“ tvrdí.
A „proti proudu“ jde i v ostatních názorech. Nesouhlasí s tím, že má z velké části zůstat na školách, co se budou děti učit. Nově schválená pravidla pro výuku volnost škol navíc ještě více posilují. Učitelé se v nich přitom nedočtou, jaké přesně znalosti mají žáci mít, ale píše se v nich hlavně o kompetencích. Tedy hlavně aby uměli analyzovat informace, kriticky je posoudit, přicházet s inovativními nápady. „Anglie a další státy si podobným vývojem už prošly a zjistily, že výsledky žáků jdou dolů. Nyní už své postoje přehodnocují,“ říká Bobek, který nyní učí na Základní škole Solidarita v Praze 10 a je také lektorem budoucích pedagogů v programu Učitel naživo. Studoval i učil v Londýně a o své zkušenosti napsal knihu Učitelství jako řemeslo.
Co se dočtete dál
- Proč podle něj badatelská výuka není efektivní a jak to dělat jinak.
- Jaké jsou zkušenosti z jiných zemí.
- Proč dětem neubírat, ale naopak dávat vysoké cíle.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.