Když před více než dvěma lety na jaře Úřad práce ČR začal veřejnosti poskytovat dotované kurzy digitálního vzdělávání, poptávka byla mizivá. Nyní je situace dramaticky jiná – úřad hlásí přes 100 tisíc vyškolených lidí a dvě miliardy vyplacené na dotacích a nestíhá zpracovat žádosti. Příjem přihlášek končí poslední den v říjnu, tedy v pátek.
Zda se investice vyplatila, nikdo nedokáže zhodnotit a odborníci o tom pochybují. Tím, kdo na celé akci získal relativně nejvíc, byly vzdělávací firmy. Mezi nimi podle zjištění HN vyčnívá skupina firem, které na čerpání dotací měly vypracovaný vlastní byznysmodel a inkasovaly nejméně čtvrt miliardy korun.
Co se dočtete dál
- Jaká je bilance končících dotovaných digikurzů.
- Kdo na dotacích vydělal nejvíc.
- Jak se obchází povinná spoluúčast.
