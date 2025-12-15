Městský soud v Praze potvrdil jednu z nejvyšších pokut za nedovolené vybírání peněz od investorů. Ve výši 15 milionů ji loni v prosinci od České národní banky dostala skupina CFIG kvůli tomu, že od lidí vybrala bez potřebného oprávnění téměř půl miliardy korun. Firma proti pokutě podala žalobu, soud ji ale v pondělí zamítl.
„Uložená pokuta musí být pro pachatele citelná a musí pociťovat negativní důsledek svého protiprávního jednání,“ shrnul soudce zpravodaj Ondřej Hrabec, když zamítl všechny námitky včetně té, že je nepřiměřeně vysoká. Vyšší pokutu za obdobný prohřešek v minulosti dostala v zemi jen jediná firma. Banka mohla přitom CFIG udělit pokutu až ve výši dvojnásobku vybraných peněz – tedy 833 milionů korun.
Co se dočtete dál
- Jak se firma proti pokutě bránila.
- Jak na její argumenty reagoval soud.
- Jaké další pokuty ČNB CFIG i dalším firmám za nedovolené podnikání uložila.
