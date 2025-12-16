Vláda Andreje Babiše (ANO) ještě před svým nástupem avizovala, že s některými tématy nehodlá otálet. A v následujících 36 hodinách po svém jmenování kabinet stihl dvě jednání, během kterých ukázal, že některé zákony dosavadní vlády Petra Fialy chce změnit opravdu rychle.

Nejdříve ministři odmítli dvě věci: evropský pakt o migraci a systém emisních povolenek pro domácnosti ETS2. Kromě toho přijali také novelu stavebního zákona, který by měl obratem putovat do sněmovny, a zahájili „čistku“ ve správní radě VZP. Nejdelší debatu na úterním jednání ale ministři vedli o rozpočtu na příští rok.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Co všechno měla vláda na programu prvních jednání.
  • Proč debatovala nejdéle o rozpočtu.
  • Proč chvátá na stavební zákon.
  • Jak její snahy hodnotí politologové.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Zajímají vás další kvalitní články z Hospodářských novin? Výběr těch nejúspěšnějších posíláme každý všední den večer v našem newsletteru 7 v SEDM, který si můžete zdarma přihlásit.