Osobních aut jezdících na motorovou naftu v Evropě sice každý rok ubývá, automobilky se jich ale ani zdaleka nezříkají. Nejvíce je to patrné u německých výrobců luxusních vozů – Audi, BMW a Mercedes-Benz. Ti montují výkonné vznětové motory hlavně do prostorných limuzín a velkých SUV, které jsou sice drahé, ale stále žádané. A také přinášejí na rozdíl od elektroaut velice slušné ziskové marže.
Co se dočtete dál
- Kolik se v Evropě prodává aut se vznětovými motory.
- Která značka je ve vývoji nových naftových motorů nejaktivnější.
- Jak je daleko vývoj syntetické nafty.
