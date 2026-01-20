Válka na Ukrajině ukázala, že početní převahu protivníka lze někdy vyrovnat chytrými řešeními. Často jde o inovace, které původně ani nebyly určené pro vojenské užití. A jak víme z historie – například systému GPS, mikrovlnné trouby nebo teflonu – jde to i naopak, z válečného původu do normálního života.
Tzv. dual-use technologie, tedy technologie dvojího užití, přitahují investory. Jeden teď vzniká i v Česku. Jmenuje se Luminova Ventures a stojí za ním známé osobnosti investorského prostředí. Mezi partnery fondu patří bývalá šéfka poradenské společnosti Deloitte Diana Rádl Rogerová nebo developerka Olga Chabr Grillová, dcera Ivany Tykač.
Co se dočtete dál
- Jaký je nový český fond pro dual-use technologie.
- Do čeho chtějí investovat.
- Kdo za fondem stojí.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.