S rostoucím napětím na trase Brusel–Washington stojí Evropa před otázkou, jak čelit tlaku Spojených států. Ideální reakcí na nátlak je využití asymetrických nástrojů, které poškodí USA více než Evropu. Čína takový nástroj má například v podobě kontroly nad vzácnými zeminami. Amerika jich má několik, jako například export zemního plynu. Ale Evropa je víceméně postrádá.
Často zmiňované výjimky jsou omezení na export stroje společnosti ASML na výrobu čipů či návrhy na zdanění digitálních služeb. V možné eskalaci je ale toto příliš málo. I proto se stále častěji objevuje radikálnější návrh: rozsáhlý prodej amerických finančních aktiv evropskými, státem (částečně) ovládanými institucemi, například penzijními fondy. Na první pohled jde o silnou zbraň. Evropa drží biliony dolarů v amerických dluhopisech a akciích. Jejich koordinovaný výprodej by vedl k dramatickému propadu cen aktiv. Tento postup má však zásadní slabiny.
Zaprvé nejde o skutečně asymetrický nástroj. Prodej amerických aktiv by přímo poškodil evropské střadatele a budoucí důchodce snížením hodnoty jejich portfolií. To je spojené s druhým problémem v podobě implementace: není jasné, nakolik by evropské státy byly schopny si takovýto krok vynutit, i když i jeho hrozba by mohla stačit. Zatřetí, Evropa je téměř stejně zranitelná vůči odvetným prodejům evropských aktiv ze strany USA, i když takovýto krok by byl pro Ameriku o něco složitější, vzhledem k nižší kontrole finančních institucí.
Ale i kdybychom pominuli tato omezení, tak není úplně jasné, zda by výprodej aktiv opravdu vedl k propadu trhů. To platí zejména pro aktiva, která se zmiňují nejčastěji – americké státní dluhopisy. Náhlý výprodej amerických státních dluhopisů by téměř jistě vyvolal zásah americké centrální banky s cílem stabilizovat trhy. To by šok rychle otupilo či úplně eliminovalo.
Masový prodej amerických aktiv tedy zdaleka není tak jednoznačná hrozba, jak by se mohlo zdát. Nejlepší je o něm přemýšlet jako o strategii vzájemně zaručeného zničení v rámci další a další eskalace, známé to z hrozby jaderných zbraní. A proto také zůstává stále velmi nepravděpodobný.
