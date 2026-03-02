Ačkoli se o tématech mateřství a rovnosti ve spojení s pracovním trhem mluví stále více, praxe zaostává. Ženy v Česku tráví roky na mateřské dovolené a těžko se poté vrací zpět do svých dřívějších rolí a za odpovídající peníze. Aby se něco skutečně změnilo a země šla i jen z malé části cestou Skandinávie, musí se výrazněji zapojit firmy i stát. A také způsob, jakým přemýšlejí ženy i muži a jakým vychovávají své děti, věří spisovatelka a marketérka Aneta Martinek.

Zbývá vám ještě 90 % článku
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Zajímají vás další kvalitní články z Hospodářských novin? Výběr těch nejúspěšnějších posíláme každý všední den večer v našem newsletteru 7 v SEDM, který si můžete zdarma přihlásit.