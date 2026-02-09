Téma cen potravin se pravidelně vrací do české veřejné debaty a politici se k němu rádi uchylují, když hledají srozumitelný předvolební závazek. Slib levných potravin si vybralo i hnutí SPD, které „boj proti nadnárodním řetězcům“ postavilo na podzim do čela svého programu.
Právě uskupení kolem Tomia Okamury po volbách obsadilo ministerstvo zemědělství. Do jeho čela nominovalo Martina Šebestyána, dlouholetého ředitele Státního zemědělského intervenčního fondu. Před volbami stál také v čele iniciativy sdružující velké zemědělské a potravinářské podniky.
Čtyři měsíce po volbách přichází první konkrétní krok. Tomio Okamura oznámil, že ministerstvo zemědělství předloží koaliční radě takzvaný plán pro levnější potraviny. Samotný dokument ale zatím veřejně k dispozici není a resort jeho podobu oficiálně nepředstavil.
Podle informací HN ani profesní organizace zatím žádný konkrétní návrh dosud neviděly a ministerstvo s nimi plán ani nekonzultovalo. Jeho obrysy nicméně naznačují dosavadní výroky ministra Martina Šebestyána.
Co se dočtete dál
- Co se skutečně skrývá za slibem levnějších potravin.
- Kdo by měl podle vlády nést hlavní tlak na nižší ceny.
- A může větší transparentnost marží změnit to, kolik zaplatí zákazníci u pokladen.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.